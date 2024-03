Telegram: Wie ein russischer Nomade seinen Kurznachrichten-Dienst an die Börse bringt

Keine Angst vor Verschwörungstheorien

Pawel Durow sieht seine Strategie damit als überlegen an: „In den 20 Jahren, in denen ich Diskussionsplattformen verwalte, habe ich festgestellt, dass Verschwörungstheorien immer dann stärker werden, wenn ihr Inhalt von den Moderatoren entfernt wird. Anstatt falschen Ideen ein Ende zu setzen, macht es die Zensur oft schwieriger, sie zu bekämpfen. Deshalb wird die Verbreitung der Wahrheit immer eine effizientere Strategie sein als Zensur zu betreiben.“ Folgerichtig beschäftigt Telegram auch, verglichen mit anderen Plattformen, deutlich weniger Moderatoren, allerdings wird diese Zahl angesichts der Mitgliederzuwächse bald steigen müssen. Nur 50 Mitarbeiter zählt das Milliarden-Business bislang.

Und auch sonst dürfte sich Telegram in diesen Tagen stärker verändern als in all den Jahren zuvor. Denn Pawel Durow, inzwischen alleiniger Vorstandschef des Unternehmens, will Telegram an die Börse bringen – so sagten es zwei „Insider” der „Financial Times“. Und auf dem Parkett von Wall Street gelten eigene Erfolgsgesetze. Schon allein jener der Publizität. In einem der bislang eher seltenen Interviews sagte Durow, man strebe die Profitabilität des Unternehmens spätestens 2025 an, noch in diesem oder dem nächsten Jahr könnte ein Börsengang stattfinden; bestätigen will der Chef diesen Weg noch nicht – offenbar kommt auch ein Verkauf an Investoren in Frage. Analysten schätzen den Wert von Telegram auf derzeit 30 Milliarden Dollar, ungeachtet der fehlenden Rentabilität. Die will Durow erklärtermaßen mit Hilfe eingeführter oder kommender Premium-Funktionen erreichen. Schon jetzt machen zahlende Abonnenten einen Unterschied, hinzu kommt eingeblendete Werbung. Den demnächst stattfindenden Börsengang der Plattform Reddit, deutlich kleiner als Telegram, darf der Multimilliardär Durow als Gradmesser des Investoren-Interesses werten und analysieren.