Teilen

Unternehmens-News > US-Zölle

Der Ingolstädter Autobauer reagiert auf die neuen 25-Prozent-Zölle für Importe in die USA. 37.000 Fahrzeuge sind noch auf Lager.

Als Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle hat der deutsche Automobilhersteller Audi alle Lieferungen in die Vereinigten Staaten vorerst eingestellt. Laut Unternehmensangaben betrifft dies sämtliche Fahrzeuge, die nach dem 2. April 2025 in die USA gelangt sind. Diese drastische Maßnahme folgt auf die Einführung eines zusätzlichen 25-prozentigen Zolls auf Autoimporte durch die Trump-Administration, der am 3. April in Kraft trat.