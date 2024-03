Bayer: die Chronik zum Debakel

August 2018

Eine US-Geschworenen-Jury verurteilt Monsanto zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe von 289 Millionen Dollar an Dewayne Johnson, der als Hausmeister mehrere Jahre mit dem Monsanto-Unkrautvernichter Roundup gearbeitet hatte und währenddessen an Krebs erkrankt war. Die Summe wird in nächster Instanz später auf 78 Millionen Dollar reduziert, gleichwohl wird das Urteil damit bestätigt. Bayer-Aktionäre schauen in den Quartalsberichten von nun an nur noch auf eine Zahl: die der aufgeführten Klagen. Ende des Jahres werden es 9.300 sein. Im Vorstand dämmert offenbar den ersten: hier drohen Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Ein Sparprogramm muss her. Tausende Stellen werden abgebaut.

April 2019

Eklat auf der Bayer-Hauptversammlung. Noch nie haben Aktionäre dem CEO eines Dax-Konzerns die Entlastung verweigert. Bis zu diesem Zeitpunkt. 55 Prozent stimmen dagegen. Eine öffentliche Bloßstellung für Werner Baumann. Die Anzahl der Klagen in Zusammenhang mit Glyphosat sind derweil auf über 13.000 gestiegen. In einem weiteren Verfahren muss Bayer 80 Millionen Euro Schadenersatz und Strafe zahlen. An der Börse ist Bayer nun weniger wert, als die Monsanto-Übernahme schwer war.

Februar 2020

Ausnahmsweise ist mal nicht ein Düngemittel schuld an fallenden Kursen. Es ist die Corona-Pandemie, die die zuvor zaghafte Erholung der Bayer-Aktie im Keim erstickt und die Papiere schlussendlich noch weiter abstürzen lässt.

Juni 2023

Die Bayer-Aktie dümpelt vor sich hin. Es fehlt an Wachstumsfantasie, eine schwächelnde Weltwirtschaft belastet die Ergebnisse im Agrarbereich, in der Pharmasparte fehlt es an Innovationen. Für weitere Glyphosat-Klagen wird Milliarde um Milliarde zurückgelegt. Werner Baumann verlässt die Konzernspitze vorzeitig. Bill Anderson soll den Konzern zurück zu alter Stärke führen. Investoren fordern eine Aufspaltung, bekommen nun aber vorerst nur die nächste Umstrukturierung, inklusive erneutem Stellenabbau.

November 2023

Bayer kommt nicht zur Ruhe. Und so kann der neue CEO auch nicht in Ruhe aufräumen. Im Herbst 2023 bricht die Bayer-Aktie an einem Tag um über 18 Prozent ein, weil der große Hoffnungsträger der Pharmasparte, der Gerinnungshemmer Asundexian, in der entscheidenden klinischen Studie floppt. Derweil laufen die Patente auf die aktuellen Gewinnbringer Xarelto, ebenfalls ein Gerinnungshemmer, und Eylea, ein Augenmedikament, Schritt für Schritt aus, womit in der Folge günstige Nachahmer-Produkte auf den Markt schießen. Fast gleichzeitig schlechte Nachrichten von der Glyphosat-Front: Bayer soll in Missouri 1,5 Milliarden Dollar an drei Landwirte zahlen, die den Unkrautvernichter Roundup benutzten und an Krebs erkrankten.

März 2024

Aus dem einst wertvollsten Dax-Unternehmen ist ein schwerkranker Börsen-Patient geworden. Die Verschuldung ist hoch, die Zahl unbearbeiteter Glyphosat-Klagen liegt bei 52.000. Die von einigen Investoren erhoffte Aufspaltung des Konzerns ist erst einmal vom Tisch. Eine Bayer-Aktie kostet nur noch knapp 26 Euro und droht aus dem Euro Stoxx 50 zu fliegen. Die Marktkapitalisierung liegt gerade mal noch bei 25,4 Milliarden Euro. Die Dividende wurde eingekürzt. Bislang gelöste Probleme: null.