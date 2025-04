Teilen

Aktien > Wachstum mit Hürden

Der US-Müllentsorger Waste Management verfehlt die Umsatzerwartungen im ersten Quartal, überzeugt jedoch mit starkem Gewinnwachstum und neuen Impulsen durch das Healthcare-Segment.

Waste Management (ISIN: US94106L1098), der größte Müllentsorger in den USA, meldete für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von knapp 17 % auf 6,02 Milliarden US-Dollar. Damit blieb das Unternehmen jedoch leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die mit 6,1 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Das Wachstum wurde insbesondere durch starke Beiträge aus dem neu integrierten Healthcare-Segment sowie durch Verbesserungen im traditionellen Kerngeschäft getragen.

Das traditionelle Kerngeschäft von Waste Management – bestehend aus der Sammlung, Entsorgung und Verwertung von Abfällen – erzielte im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 4,7 % auf 5,4 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum wurde durch gezielte Preiserhöhungen sowie Effizienzverbesserungen innerhalb der bestehenden Betriebsabläufe erreicht. Das operative EBITDA stieg im Jahresvergleich um 6 %, wobei der Konzern erneut eine starke operative Marge von 30 % erreichte – bereits das vierte Quartal in Folge. Diese Stabilität unterstreicht die solide Basis des Unternehmens, auf der neue Wachstumsinitiativen wie das Healthcare-Segment aufbauen können.

Waste Management investierte 128 Millionen US-Dollar in neue Recycling- und Nachhaltigkeitsprojekte, darunter zwei neue Automatisierungsprojekte im Recyclingbereich. Diese Maßnahmen trugen mit 18 Millionen US-Dollar zum EBITDA der Recycling- und Erneuerbare-Energien-Sparte bei.

Hohe Bewertung spiegelt Qualität wider

Trotz solider Quartalszahlen und eines positiven Ausblicks zeigte sich die Aktie von Waste Management am Dienstag vorbörslich leicht schwächer. Dies dürfte vor allem auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein. In den vergangenen Wochen hatte sich die Aktie in einem von Marktturbulenzen geprägten Umfeld vergleichsweise stabil entwickelt. Vom Allzeithoch Anfang April verlor sie zwischenzeitlich "nur" rund 11 %, wobei ein Großteil dieser Verluste mittlerweile wieder aufgeholt wurde.

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Investoren weiterhin Vertrauen in das robuste und krisenresistente Geschäftsmodell von Waste Management haben. Die hohe Qualität des Unternehmens spiegelt sich jedoch auch in einer entsprechend hohen Bewertung wider. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell über dem historischen Durchschnitt und zeigt, dass Anleger bereit sind, eine Prämie für die Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Geschäfts zu zahlen.