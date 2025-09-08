Teilen

Vom Gesetzlosen zum Ritter: Robinhood-Aktie steigt in den S&P 500

Vom Gesetzlosen zum Ritter: Robinhood steigt in den S&P 500 auf. Analyse von Geschäftsmodell, Wachstum, Bewertung und Charttechnik. Chancen und Risiken für Anleger im Überblick.

Robin Hood: Der Name ist Programm. Was einst die Legende vom Rächer der Enterbten war, ist heute Synonym für eine App, die Millionen Kleinanlegern den Zugang zu den Finanzmärkten eröffnet hat. Gebühren, die lange Zeit wie eine unsichtbare Mauer zwischen Wall Street und Privatanlegern standen, wurden kurzerhand abgeschafft. Der Outlaw der Broker-Szene ist damit selbst zum Trendsetter geworden. Nun folgt der Ritterschlag: die Robinhood Markets (ISIN: US7707001027) steigt in den S&P 500 auf. Am vergangenen Freitag nach Börsenschluss wurde die Aufnahme offiziell bekannt gegeben. Die erste Reaktion ließ nicht lange auf sich warten, nachbörslich stieg der Kurs zeitweise um fast zehn Prozent an. Anleger fragen sich nun, ob die seit Mitte August laufende Korrektur vom Allzeithoch bei 117,70 US-Dollar bereits beendet ist – und ob die Robinhood-Aktie jetzt wieder auf die Einkaufsliste gehört.

Neo-Broker mit klarem Geschäftsmodell Robinhood gilt als Prototyp des sogenannten Neo-Brokers. Darunter versteht man digitale Handelsplattformen, die den Zugang zu den Finanzmärkten besonders einfach und günstig gestalten. Über die App können Kunden Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen handeln, ohne eine Provision zu zahlen. Ganz kostenlos ist das aber nicht: Robinhood verdient vor allem am Payment for Order Flow, also an Zahlungen von Market Makern für die Weiterleitung von Kundenorders. Für die Nutzer bleibt der Handel dadurch zwar gebührenfrei, doch die Ausführungspreise können leicht von den bestmöglichen Konditionen abweichen. Zusätzliche Erlöse erzielt das Unternehmen durch Zinsen auf nicht investierte Guthaben, durch Margin-Kredite, die Wertpapierleihe sowie über den kostenpflichtigen Premiumdienst Robinhood Gold.

Vom Meme-Hype zum Finanzdienstleister Besonders bekannt wurde Robinhood als Plattform für die Meme-Aktien rund um GameStop und AMC. Millionen Kleinanleger nutzten die App, um mit wenigen Klicks hochspekulative Positionen einzugehen. Der Name Robinhood wurde so zum Synonym für eine ganze Bewegung, die mit einfachen Mitteln die Wall Street herausforderte. Heute möchte das Unternehmen jedoch mehr sein als ein Spielplatz für Trader. Altersvorsorgeprodukte wie IRA-Konten (steuerlich begünstigte Renten- und Vorsorgekonten in den USA), eine eigene Kreditkarte und die Expansion ins Wealth Management durch die Übernahme von TradePMR zeigen, dass das Unternehmn zunehmend die Brücke zu langfristig orientierten Anlegern schlagen will.

Robinhood Markets: Wachstumsraten, die beeindrucken Dass der Ansatz funktioniert, verdeutlichen einige Kennziffern. 2024 erzielte Robinhood einen Umsatz von 2,98 Milliarden US-Dollar und schrieb erstmals deutliche Gewinne. Der Nachsteuerprofit betrug 1,41 Milliarden US-Dollar und zeigte damit nach drei Jahren mit teils erheblichen Verlusten erstmals, welches Potenzial im Geschäftsmodell steckt. Allerdings muss das Unternehmen nun beweisen, dass dies keine Eintagsfliege war. Im bisherigen Jahresverlauf 2025 sieht es jedoch vielversprechend aus. Der Halbjahresgewinn summiert sich auf 722 Millionen US-Dollar, der Umsatz lag bei 1,93 Milliarden US-Dollar. Das entspricht Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von rund 109 Prozent und 47 Prozent. Positiv ist außerdem, dass Robinhood bereits seit dem vierten Quartal 2023 in jedem Quartal schwarze Zahlen geschrieben hat. Hinzu kommt die beeindruckend hohe Profitabilität: 2024 lag die Bruttomarge bei über 93 Prozent, die Nettomarge bei 47,4 Prozent. Neben den Ergebnissen verdeutlichen auch andere Kennzahlen den Wachstumskurs. Ende Juli 2025 verwaltete die Plattform Kundenvermögen von fast 300 Milliarden Dollar, ein Jahr zuvor waren es 144,5 Milliarden US-Dollar. Die Zahl der Nutzer lag bei 26,7 Millionen nach 24,2 Millionen im Juli 2024. Damit zeigt sich, dass sich Robinhood längst von der reinen Trading-App zum ernstzunehmenden Finanzdienstleister entwickelt hat, der den etablierten Playern Konkurrenz macht – und nun mit dem Aufstieg in den S&P 500 auch offiziell in die erste Liga der Wall Street aufgenommen wurde. Für Anleger stellt sich jetzt die entscheidende Frage: Ist die Robinhood-Aktie nach der Indexaufnahme ein Kauf?

HOOD-Aktie: Bewertung wirft Fragen auf Dazu zunächst der Blick auf die Bewertungskennzahlen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) und KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis). Eine eindeutige Bewertung ist schwierig, da Gewinne und Cashflows erst zuletzt Fahrt aufgenommen haben und somit erst seit kurzem schwarze Zahlen zeigen. Außerdem fallen sie im Vergleich zur aktuellen Marktkapitalisierung von fast 90 Milliarden US-Dollar noch relativ niedrig aus. Das führt naturgemäß zu hohen Werten, die aktuell bei rund 64 (KGV) und 80 (KCV) liegen. Das wirkt nicht sonderlich attraktiv und es muss die Frage gestellt werden, ob diese hohen Werte mit den erwarteten Wachstumsraten vereinbar sind. So liegen beispielsweise die durchschnittlichen Analystenerwartungen für das Gewinnwachstum in diesem Jahr sowie für 2026 und 2027 bei 2 Prozent, 12 Prozent und 24 Prozent. Vor dem Hintergrund dieser Erwartungen, die wie der Name schon sagt nur eine Prognose sind und daher auch nach oben oder unten abweichen können, erscheint die aktuelle Bewertung deutlich ambitioniert. Anleger, die aus fundamentalen Gründen in die Aktie einsteigen möchten, müssen daher ausgesprochen zuversichtlich sein, dass Robinhood seine inzwischen erreichte Marktstellung gegenüber der etablierten und wachsenden Konkurrenz behaupten und weiter ausbauen kann.

Robinhood im Chartcheck Für charttechnisch orientierte Anleger könnte die Robinhood-Aktie durchaus ein Kandidat sein, um auf die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends zu spekulieren. Durch die Aufnahme in den S&P 500 besteht das Potenzial, dass die Korrektur seit dem Allzeithoch von August nun beendet ist und zunächst das Hoch bei 117,70 US-Dollar wieder ins Visier rückt. Gelingt anschließend auch ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke, könnte daraus weiteres Aufwärtspotenzial resultieren. Allerdings besteht auch das Risiko, dass der bisherige Höchststand ein Hindernis darstellt und sich die Seitwärtsbewegung seit Juli, die Anzeichen für eine mögliche Top-Bildung zeigt, fortsetzt. Das sollte bei entsprechenden charttechnischen Strategien berücksichtigt werden.

Robinhood zwischen Chancen und Risiken Robinhood hat in kurzer Zeit den Sprung von der Trading-App zum etablierten Finanzdienstleister geschafft und mit dem Aufstieg in den S&P 500 ein wichtiges Etappenziel erreicht. Operativ überzeugen die jüngsten Zahlen und Wachstumsraten, doch die ambitionierte Bewertung mahnt zur Vorsicht. Während langfristig orientierte Anleger genau prüfen sollten, ob Robinhood seine Marktstellung nachhaltig behaupten kann, bietet die Charttechnik kurzfristig Chancen für Trader, die auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen. Damit bleibt die Aktie vor allem spannend für spekulative Anleger, die kurzfristig von der Dynamik rund um den Indexaufstieg profitieren wollen.