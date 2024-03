Wie viel Potenzial steckt noch in der Commerzbank-Aktie?

Teilen

Analysen > Sechsjahreshoch

Deutschlands zweitgrößte Privatbank wird für das laufende Jahr noch optimistischer. Das treibt die Aktie des Geldhauses auf ein Sechsjahreshoch. Timo Dums von der DZ-Bank sieht trotzdem noch eine Unterbewertung.

Die Commerzbank-Aktie setzt ihren Höhenflug weiter fort. Unter der Woche erreichte der Kurs mit 12,40 ein Sechsjahreshoch. Von März 2020 bis heute haben sich die Papiere damit im Wert fast vervierfacht. Damals hatte ein Commerzbank-Aktie 3,70 Euro gekostet, der vorläufige Höhepunkt einer jahrelangen Durststrecke für die Aktionäre. Von der Finanzkrise 2008 hatten sich Bank wie Aktie nie richtig erholen können. Die Eurokrise und die damit einhergehende Nullzinsphase drückten Gewinne und Kurs in der Folge immer weiter.

Nun, ein paar Jahre später, hat sich nicht nur das Zinsumfeld gewandelt, auch die Bank hat nach vielen einschneidenden Restrukturierungsmaßnahmen, darunter der Abbau tausender Stellen sowie die Schließung zahlreicher Filialen, ihre Kosten im Griff. Beides zusammen beschert dem Frankfurter Geldhaus nun Gewinne, die schneller steigen als erwartet. Im vergangenen Jahr kletterte das operative Ergebnis im Jahresvergleich um über 60 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro, der Überschuss um knapp 60 Prozent auf den Rekordwert von 2,2 Milliarden Euro. Schon bei der Zahlenvorlage hatte Vorstandschef Manfred Knof für 2024 weiter steigende Gewinne angekündigt. Nun legt die Bank noch einmal nach. Im am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht heißt es: Man gehe davon aus, sowohl das operative Ergebnis als auch den Rekordnettogewinn 2023 in diesem Jahr „deutlich zu übertreffen“. Grund dafür sind zum einen die Verringerung bis dato hoher Einmalbelastungen durch die polnische Tochter mBank, zum anderen rechnet man mit einem Anstieg des Provisionsüberschusses um vier Prozent. Besonders die guten Nachrichten aus Polen dürften auf die Aktionäre beruhigend wirken. 2022 und 2023 hatten in diesem Zusammenhang Belastungen von jeweils rund einer Milliarde Euro das Ergebnis gedrückt. Offene Rechtsstreitigkeiten sieht dazu kein Anleger gern, Bayer als mahnendes Beispiel stets vor Augen.

Besonders in die Karten dürfte der Commerzbank aber auch die Zurückhaltung der Notenbanken in Sachen Zinssenkungen spielen. Die Fed ließ unter der Woche den Leitzins abermals unverändert, auch die EZB rührte ihren Anfang März nicht an. Dass es Zinssenkungen irgendwann im Jahresverlauf geben wird, das gilt als ausgemacht, aber allein, dass Fed und EZB bislang noch nicht damit begonnen haben, zeigt, dass die obersten Währungshüter bemüht darum sind, die nahende Zinswende vorsichtig einzuleiten. Für die Commerzbank ist das ein gutes Zeichen, kann die Bank so wohl länger mit hohen Zinseinnahmen rechnen, als ursprünglich erwartet.