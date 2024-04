Der Titel der diesjährigen Konferenz lautet: „Agenda für ein starkes Deutschland in einem starken Europa“. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf innen- wie außenpolitischen Fragestellungen. Wie stärkt Deutschland Europa, den Westen, die Demokratie? Wie erhält die Bundesrepublik Sicherheit und Wohlstand? Was passiert gerade mit dem Wirtschaftsstandort? Hierzu und zu weiteren brennenden Themen diskutieren über 100 exzellente Speaker sowie rund 1000 hochkarätige Teilnehmer auf und abseits der großen Bühne, in Masterclasses und Hintergrundrunden. Neben Spitzenpolitikern werden CEOs großer Unternehmen sowie Ökonomen führender Institute erwartet. „In derart gefährlichen Zeiten ist es gut, seinen Kompass für die Orientierung auszurichten, sich auszutauschen und voneinander zu lernen“, erklären die Verleger der WMG.

Auch in diesem Jahr wird der Freiheitspreis der Medien verliehen. Er geht an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich in besonderer Weise für die freie Meinungsäußerung, den politischen Dialog und die Demokratie einsetzen. 2023 wurde der Führer der russischen Exil-Oppositionellen und ehemalige Schachweltmeister Garri Kasparow ausgezeichnet, in den Vorjahren u. a. Wolodymyr Selenskyj und Michail Gorbatschow. Wer in diesem Jahr mit dem renommierten Preis ausgezeichnet wird, wird in Kürze bekannt gegeben.

Co-Veranstalter des ersten Konferenztages: „Die Bayerische Wirtschaft" (vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. & bayme vbm).