Zwischen Kurssturz und Hitiste: 10 Oldies, die mehr sagen als jeder Chart

"Changes"

David Bowie (1971)

Börsenbotschaft: Wandel ist die einzige Konstante. Ob Marktzyklen, Unternehmensstrategien oder Zinslandschaften – alles ist im Fluss. Bowie wusste: „Turn and face the strange“ – gerade an der Börse ein überlebenswichtiger Reflex.

Zum Song