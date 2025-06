Teilen

Tesla im Check: Aktienbewertung bleibt nach Trump-Musk-Eklat hoch

Donald Trump und Elon Musk haben sich am Donnerstag einen medienwirksamen Schlagabtausch in den sozialen Medien geliefert. Dies blieb nicht folgenlos an der Börse. Die Tesla-Aktie knickte deutlich ein. Wie ist nun die Bewertung?

In dieser Rubrik nehmen wir börsennotierte Unternehmen unter die Lupe – mit besonderem Blick auf die Bewertung anhand von Kennzahlen wie KGV, KCV oder Dividendenrendite. Wie fair ist der aktuelle Kurs? Und lohnt sich ein Einstieg? Heute im Fokus: Tesla.

Politische Börse bei Tesla Der Schlagabtausch zwischen US-Präsident und Tesla-Chef Elon Musk am Donnerstag hat auch an der Börse deutliche Spuren hinterlassen. Die Tesla-Aktie verlor zeitweise über 150 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Trotz einer leichten Erholung am Freitag zählt der Titel im S&P 500 und NASDAQ 100 zu den Flops der Woche. Doch wie wirkt sich das auf die Bewertung aus?

Bewertung bleibt ambitioniert Trotz des jüngsten Kursrückgangs hat sich an der insgesamt hohen Bewertung der Tesla-Aktie kaum etwas geändert. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei rund 129 – ein weiterhin extrem hohes Niveau. Auch der historische Vergleich relativiert diese Einschätzung nur geringfügig, auch wenn der aktuelle Wert unter den Mittelwerten von ca. 149 (maximale Historie) und 134 (10 Jahre) liegt. Beim Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) zeigt sich ein ähnliches Bild: Mit rund 69 liegt es leicht über den historischen Vergleichswerten von etwa 66 (maximale Historie) und 65 (10 Jahre). Auf Basis dieser Kennzahlen ist Tesla nach wie vor sehr ambitioniert bewertet. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass das Unternehmen weit über die klassische Autoherstellung hinaus tätig ist. Chancen – wie Risiken – aus Bereichen wie KI, Energie oder autonomem Fahren lassen sich mit traditionellen Bewertungsmaßstäben wie KGV und KCV nur bedingt erfassen. Sie liefern dennoch einen nützlichen Anhaltspunkt für weiterführende Analysen.

Mehr als E-Autos: Tesla investiert in Energie, KI und autonomes Fahren Tesla ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektrofahrzeugen mit Hauptsitz in Austin, Texas. Gegründet 2003, hat sich das Unternehmen unter CEO Elon Musk zu einem weltweit führenden Anbieter von E-Autos entwickelt. Darüber hinaus ist Tesla in mehreren wachstumsstarken Zukunftsmärkten aktiv – darunter Tesla Energy (Solardächer, Solarpanels, Energiespeicherlösungen), Software für autonomes Fahren, Künstliche Intelligenz sowie eigene Chips für Fahrassistenzsysteme. Hinzu kommt das Supercharger-Ladenetz, das zunehmend auch für Drittmarken geöffnet wird.