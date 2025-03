Teilen

Kalenderwoche 12 mit thyssenkrupp nucera, Darden Restaurants und LANXESS

Aussicht auf Milliarden für „Klimaschutz“ treibt Aktien wie thyssenkrupp nucera nach oben. Zahlen und Partnerschaft mit Uber verhelfen Darden Restaurants zu neuem Rekord. LANXESS sieht weiter keine Erholung – Aktie unter Druck.

+++ Tops +++ thyssenkrupp nucera: gelingt der Ausbruch noch? Unter den Gewinnern am deutschen Aktienmarkt in der vergangenen Woche stach thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001) heraus. Die Aktie kletterte zwischenzeitlich auf 11,87 Euro und übertraf damit kurzzeitig das Zwischenhoch vom Januar dieses Jahres, bevor ein Teil der Gewinne wieder abgegeben wurde. Der Ausbruch über das Januarhoch ist damit zunächst gescheitert. Aus dem Unternehmen selbst gab es keine Neuigkeiten. Die Aktie scheint aber ebenfalls von der Aussicht auf weitere milliardenschwere Investitionen in den „Klimaschutz“ getrieben worden zu sein, was insbesondere am Montag zu einem Kursfeuerwerk bei Aktien aus dem Bereich der sogenannten „erneuerbaren Energien“ führte. Am Dienstag hatte dann der abgewählte Bundestag das Grundgesetz geändert und damit das historische Milliardenfinanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur beschlossen. Davon sollen auch Milliarden in den „Klimaschutz" fließen. Thyssenkrupp nucera ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen, zum Beispiel zur Herstellung von Wasserstoff.

Darden Restaurants: Quartalszahlen und Partnerschaft mit Uber – Aktie mit neuem Rekordhoch Darden Restaurants (ISIN: US2371941053) ist ein führendes US-amerikanisches Unternehmen in der Systemgastronomie. Es betreibt mehr als 2.100 Restaurants in Nordamerika unter 11 verschiedenen Marken, darunter Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen, Chuy’s und Yard House. In der vergangenen Woche legte das Unternehmen seine Quartalszahlen vor und konnte offenbar mit Ergebnissen und Ausblick überzeugen, wie die positive Kursreaktion mit einem neuen Allzeithoch nahelegt. Um die Kette weiter auszubauen und gleichzeitig die Kosten niedrig zu halten, stellte der Vorstand zudem einen Plan zum Bau kleinerer Restaurant-Prototypen vor, der die Baukosten um 15 % senken soll. Auch die am selben Tag bekannt gegebene erweiterte Partnerschaft mit Uber Technologies (ISIN: US90353T1007) dürfte positiv aufgenommen worden sein. Demnach gibt es ein weiteres Pilotprogramm für die Cheddar‘s Restaurants. Ähnlich wie bei Olive Garden können die Gäste ihre Bestellung direkt über die Restaurant-App aufgeben und bekommen ihr Essen dann von Uber geliefert. Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie zwar zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch markiert, ist dann aber wieder etwas zurückgefallen und konnte das Hoch von Anfang März noch nicht nachhaltig überwinden. Ein solcher Ausbruch wäre ein bullishes Signal.

Marathon Petroleum: Höheres Tief lässt auf mehr hoffen Am US-Aktienmarkt zeigte der Energiesektor in der vergangenen Woche relative Stärke und war der Top-Performer. Dies spiegelte sich auch bei den Einzelwerten wider. So gehörte der Raffineriebetreiber Marathon Petroleum (ISIN: US56585A1025) zu den größten Gewinnern im S&P 500, obwohl es keine Unternehmensnachrichten gab. Mit dem jüngsten Anstieg zeigte die Aktie eine Erholungsbewegung, die an die Stabilisierung von Anfang März anknüpft. Charttechnisch interessant: Das Tief von Anfang März ist ein höheres Tief. Gelingt es nun, das Zwischenhoch vom Februar bei 159,53 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, könnte eine Bodenbildung abgeschlossen sein. Die Aktie hatte zuvor seit dem Allzeithoch im März 2024 deutlich nachgegeben und zwischenzeitlich mehr als 40 % verloren. Marathon Petroleum produziert und vermarktet flüssige Kraftstoffe auf Erdölbasis sowie petrochemische Produkte. Dazu betreibt der US-Konzern unter anderem 13 Ölraffinerien und ist gemessen an der Kapazität der größte Raffineriebetreiber in den USA. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein landesweites Tankstellennetz und ist größter Anteilseigner der ebenfalls börsennotierten Midstream-Gesellschaft MPLX L.P. (ISIN: US55336V1008), die Pipelines und andere Anlagen für die Sammlung, Verarbeitung, Fraktionierung, den Transport und die Logistik von Rohöl und daraus gewonnenen Produkten besitzt und betreibt.

+++ Flops +++ LANXESS sieht nach wie vor keine Belebung Auch der Spezialchemiekonzern LANXESS (ISIN: DE0005470405) leidet seit geraumer Zeit unter dem schwachen Branchenumfeld, was sich in stagnierenden Aktienkursen im Sektor widerspiegelt. Seit Jahresbeginn zeigte der MDAX-Wert jedoch eine stärkere Erholungsbewegung und erreichte Anfang März mit knapp 34 Euro den höchsten Stand seit Juni 2023. Seit dem Märzhoch hat sich jedoch eine Korrektur gebildet, die sich in der vergangenen Woche nach Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 recht dynamisch fortsetzte. Die Aktie gehörte zu den größten Verlierern auf dem deutschen Kurszettel. Die vorgelegten Ergebnisse und der Ausblick scheinen damit nicht ausreichend überzeugt zu haben. Vor allem der weiterhin verhaltene Ausblick dürfte das Anlegerinteresse belasten. So sieht der Vorstand nach wie vor keine breite Erholung der weltweiten Nachfrage.

Mutares will Beteiligung an Rüstungstochter Steyr Motors reduzieren Der SDAX-Wert Mutares (ISIN: DE000A2NB650) gehörte in der vergangenen Woche zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt, nachdem er in der Vorwoche eine Kursexplosion verzeichnet hatte und auch zu Beginn dieser Woche zunächst weiter zulegen konnte. Beobachter sprachen von Gewinnmitnahmen bei Rüstungswerten nach den Kursgewinnen der vergangenen Wochen. Die Private-Equity-Holding Mutares profitierte zuletzt vor allem vom starken Kursanstieg ihrer österreichischen Tochter Steyr Motors (ISIN: AT0000A3FW25), die Hochleistungsmotoren herstellt, die vor allem in militärischen Spezialfahrzeugen, Booten sowie als Hilfsaggregate für Kampfpanzer und Lokomotiven zum Einsatz kommen. Mutares will nun den Kursanstieg der Tochter, an der sie 70,9 % der Anteile hält, nutzen, um die Beteiligung zu reduzieren. Ein deutlicher Gewinn wird erwartet. Das Unternehmen will aber weiterhin ein wesentlicher Aktionär von Steyr Motors bleiben.

Incyte: Studienergebnisse nicht gut genug? Die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Incyte (ISIN: US45337C1027) gehörte in der vergangenen Woche zu den größten Verlierern im S&P 500, obwohl es eigentlich positive Nachrichten gab. Das Unternehmen hatte die Ergebnisse einer Phase-3-Studie mit dem Wirkstoff Povorcitinib zur Behandlung einer entzündlichen Hauterkrankung (Hidradenitis suppurativa) veröffentlicht. Demnach wurden die Hauptziele erreicht. Nach Angaben des Unternehmens war die Behandlung im Allgemeinen sicher und gut verträglich, es traten keine unerwarteten Nebenwirkungen auf. Der Markt hatte aber offenbar noch bessere Ergebnisse erwartet, wie die erste negative Kursreaktion auf die Studienergebnisse vermuten lässt. Durch den Kursrückgang fiel die Aktie unter den Bereich von ca. 65 bis 68 US-Dollar, in dem mehrere Korrekturen der letzten Monate zum Stillstand gekommen waren. Das charttechnische Bild hat sich damit deutlich verschlechtert.