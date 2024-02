Kalenderwoche 5 mit Porsche, Hensoldt und Bayer

C.H. Robinson Worldwide: Trübe Aussichten belasten

In den USA läuft die Berichtssaison auf Hochtouren, was bei einzelnen Werten zu teilweise größeren Kursausschlägen nach oben und unten führt. Zu den Werten mit deutlichen Kursverlusten gehörte in der vergangenen Woche C.H. Robinson Worldwide (WKN: A0HGF5). Das 1905 gegründete Unternehmen ist eine der größten Logistikplattformen der Welt. Über ein globales Netzwerk bietet der Frachtmakler seinen 100.000 Kunden u. a. Transport-, Logistik- und Outsourcing-Lösungen an. Um die Frachtbedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen, arbeitet der Konzern mit Transportdienstleistern zusammen, darunter Vertragsspediteure, Eisenbahnen sowie Luft- und Seefrachtunternehmen. Zuletzt entwickelten sich die Geschäfte jedoch schlechter als vom Markt erwartet, da C.H. Robinson weiterhin mit einer schwachen Frachtnachfrage und einem negativen Preisumfeld zu kämpfen hat. Eine grundlegende Besserung scheint nicht in Sicht. „Die schwache Frachtnachfrage in einem lang anhaltenden Markttief in Kombination mit Überkapazitäten bei den Spediteuren hat weiterhin zu einem sehr wettbewerbsintensiven Markt geführt“, sagte CEO Dave Bozeman. Auch für 2024 rechnet der Vorstand mit Gegenwind wie im vergangenen Jahr. Aus charttechnischer Sicht fiel der Aktienkurs unter das Zwischentief vom November letzten Jahres und bestätigte damit den Abwärtstrend, der sich seit dem Allzeithoch im August 2022 bei 121,23 US-Dollar gebildet hat.