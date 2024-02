+++ Flops +++

NextEra Energy: steigende Renditen belasten

US-Notenbankchef Jerome Powell hat am vergangenen Wochenende in einem Interview angedeutet, dass es im März wohl keine Leitzinssenkung in den USA geben wird und damit zwischenzeitliche Spekulationen in diese Richtung beendet. Die Folge war ein deutlicher Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen in der vergangenen Woche. Am Aktienmarkt wirkte sich dies negativ auf zinssensitive Werte wie Versorger aus, deren Kurse in einem ansonsten positiven Gesamtmarktumfeld unter Druck gerieten. Stellvertretend sei hier der nach Marktkapitalisierung mit Abstand größte US-Versorger NextEra Energy (WKN: A1CZ4H) genannt. Unternehmensseitig gab es keine Neuigkeiten. Charttechnisch setzte die Aktie ihren seit Mitte Dezember 2023 ausgebildeten kurzfristigen Abwärtstrend fort und bestätigte diesen mit neuen Verlaufstiefs.