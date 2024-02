Hervorragende Performance

Der ETF, der im August 2001 aufgelegt wurde, weist in unterschiedlichen Zeithorizonten hervorragende Ergebnisse vor. Auf Sicht von drei Jahren lag der Wertzuwachs bei 47,3 Prozent. Vergleicht man das Ergebnis mit dem FWW-Sektor-Durchschnitt der Gruppe „Aktienfonds Large Cap Welt“, der im selben Zeitraum auf 22,6 Prozent kam, wird die deutliche Outperformance klar. Auch auf der Marathon-Strecke sind die harten Zahlen beeindruckend. In 20 Jahren erwirtschaftete der ETF 416,5 Prozent, während die Vergleichsgruppe in diesem Zeitraum 243,3 Prozent erzielte.