Teilen

Märkte >

Die Fed senkt den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte und sorgt für turbulente Reaktionen an den Finanzmärkten. Aktien und Kryptowährungen erleben zunächst Höhenflüge, bevor sie wieder absacken. Droht eine Rezession?

Die Finanzwelt steht Kopf: Die US-Notenbank Fed hat eine unerwartet deutliche Zinssenkung verkündet. Diese Entscheidung, die erste ihrer Art seit Beginn der Coronakrise im Jahr 2020, lässt die Märkte aufhorchen. Doch was bedeutet das für Anleger und die Wirtschaft insgesamt und entfacht dies eine neue Euphorie an den Aktien- und Kryptomärkten?

Am 18. September 2024 sorgte die Fed für eine faustdicke Überraschung. Mit einer Senkung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte, auf einen Korridor von nunmehr 4,75 bis 5 Prozent, setzte sie ein klares Signal. Diese Maßnahme war die erste Zinssenkung seit der Coronakrise und fiel deutlich kräftiger aus als viele Experten erwartet hatte, wie unter anderem „t3n“ berichtet. Vorher hatten bereits andere Zentralbanken, darunter die EZB, ihre Zinsen gesenkt.

Die unmittelbare Reaktion der US-Aktienmärkte war euphorisch. Der Dow Jones sprang um 375 Punkte auf ein neues Allzeithoch. Auch die Nasdaq und der S&P 500 verbuchten Zuwächse von rund einem Prozent. Doch die Freude währte nur kurz. Bereits nach kurzer Zeit gaben die Kurse wieder nach und fielen unter das Vortagesniveau. Diese Entwicklung zeigt, dass die Zinssenkung bereits in den Marktpreisen eingepreist war. Ein weiterer Grund für die verhaltene Reaktion könnte die Angst vor einer Rezession sein. Denn obwohl die Inflation leicht über der von der Fed angestrebten Marke von zwei Prozent liegt, könnte die Zinssenkung als Reaktion auf ein drohendes Rezessionsrisiko gedeutet werden, so „t3n“ weiter.

Kryptomarkt im Auf und Ab: Der Bitcoin weiß nicht wohin

Auch der Kryptomarkt zeigte eine ähnliche Reaktion. Der Bitcoin-Kurs sprang kurzzeitig über die Marke von 61.100 US-Dollar, fiel jedoch schnell wieder auf rund 60.000 Dollar zurück. Bereits am Vortag hatte der Bitcoin in Erwartung der Fed-Entscheidung um rund fünf Prozent zugelegt, dieses Plus jedoch wieder eingebüßt. Andere große Kryptowährungen wie Ether und Solana notierten ebenfalls leicht im Minus.