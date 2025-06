Teilen

Märkte > Nicht nur Warren Buffett setzt auf das Land

Japan wird trotz der globalen wirtschaftlichen Herausforderungen zu einem immer interessanteren Ziel für Investitionen.

Von Dina Ting, CFA, Head of Global Index Portfolio Management, Franklin Templeton

Ob man sich in diesen Tagen nun darauf konzentriert, „Amerika zu verkaufen“ oder Amerika wieder zu kaufen – die Weisheit einer globalen Portfoliodiversifizierung sollte unseres Erachtens nicht außer Acht gelassen werden. Daher sind wir der Ansicht, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um der Frage nachzugehen, warum der japanische Markt hervorsticht, wenn AnlegerInnen die Chancen und Risiken der Länder gegeneinander abwägen, die die Schockwellen der US-Zölle zu spüren bekommen.

Zunächst einmal ist Japan seit langer Zeit erheblich in US-Schuldtiteln investiert, das Land ist der größte ausländische Inhaber von US-Staatsanleihen. Als der japanische Finanzminister Katsunobu Kato Anfang Mai gefragt wurde, ob Japans Versprechen, US-Staatsanleihen nicht in großem Stil auf dem Markt zu verkaufen, als Druckmittel in den Handelsgesprächen eingesetzt werden könnte, antwortete er angeblich: „Diese Karte existiert.“ Und er fügte hinzu: „Ob wir diese Karte tatsächlich ausspielen, ist eine andere Frage.“ So sieht die Lage also aus.

In den vergangenen Jahrzehnten haben japanische Unternehmen nicht nur lokale Niederlassungen in den USA gegründet, sondern sie haben auch ihre globale Präsenz ausgeweitet, um die Abhängigkeit von einem einzelnen Markt zu verringern. So entfällt fast ein Drittel aller Fahrzeuge, die in den USA produziert werden, auf japanische Autobauer.

Japan ist zwar mit anhaltenden demografischen Herausforderungen konfrontiert, darunter leiden jedoch auch viele andere Länder. Die Vorherrschaft des Landes in der internationalen Unternehmenslandschaft größtenteils auf die effektive Globalisierungsstrategie zurückzuführen. Die USA sind zwar Japans wichtigster Handelspartner, doch die Exporte des Landes in die USA machten 2024 nur rund 21 % der Gesamtexporte aus.

Auslöser für die aktionärsfreundlichere Umgestaltung der „Japan Inc.“ war die starke Zunahme von AnlegerInnen, die lautstark und nachdrücklich die japanischen Mischkonzerne, darunter auch die großen Handelshäuser des Landes, zur Umsetzung von Veränderungen wie einer progressiven Dividendenpolitik aufforderten.

Die im April von japanischen Unternehmen angekündigten Aktienrückkäufe waren fast dreimal so hoch wie 2024. Die börsennotierten Unternehmen im Referenzindex Tokyo Stock Price Index (TOPIX) meldeten für den Monat zusammen Aktienrückkäufe in Höhe von 27 Mrd. USD, im Vorjahresmonat waren es nur etwa 8,45 Mrd. USD gewesen.

Japans führende Banken haben ebenfalls geplante Aktienrückkäufe angekündigt. Dies könne sich im weiteren Jahresverlauf als Segen für diese Institute erweisen, denn AnalystInnen gehen davon aus, dass das Land (endlich) seinen Zinserhöhungspfad fortsetzen wird.

Gemessen am Nikkei 225 Index haben japanische Aktien in den vergangenen zehn Geschäftsjahren sehr gute Renditen in Lokalwährung von annualisiert mehr als 8 % erzielt, auch wenn einige AnlegerInnen dies nicht so empfunden haben. Ein solides Gewinnwachstum fachte den Aufwärtstrend sowohl der Dividenden je Aktie als auch der zugrunde liegenden Kursrenditen in diesem Zeitraum an. Darüber hinaus war die Dividendenrendite des japanischen Nikkei 225 Index zum 22. April 2025 nicht nur höher als die des vergleichbaren US-Index, sondern auch höher als die der meisten G7-Pendants.

Auch in US-Dollar hat der japanische TOPIX Index sein US-Pendant überflügelt, er legte um 8,66 % zu, während der Dow Jones US Total Stock Market Index im bisherigen Jahresverlauf mit –1,05 % rentiert (Stand: 21. Mai 2025).

Fortschritte auf dem Arbeitsmarkt

Bei unseren Analysen sehen wir ermutigende Anzeichen dafür, dass sich Japans Wirtschaft wieder normalisiert, denn nach Jahrzehnten einer deflationären Flaute ist der Wachstumsausblick wieder besser, und die Inflationszahlen steigen. Ein stärkeres Lohnwachstum dürfte auch zu einem höheren Konsum der Privathaushalte führen. Es wird prognostiziert, dass Japans nominelles Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2025 etwa 3 % der globalen Wirtschaft entspricht. Das wäre ein deutlicher Anstieg gegenüber dem durchschnittlichen Wert von 1,2 % im Zeitraum 2015 bis 2019, den Jahren vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.

Was die Löhne angeht, so hat sich der japanische Gewerkschaftsbund bei den jüngsten Tarifverhandlungen für eine Lohnerhöhung von 5 % für Beschäftigte größerer Unternehmen und von 4 % für Beschäftigte in kleinen und mittelständischen Betrieben ausgesprochen.9 Um die Einkommensungleichheit zu verringern und ein breiter abgestütztes Wirtschaftswachstum zu fördern, schlägt der Gewerkschaftsbund zudem vor, dass größere Unternehmen die Basisgehälter auch in Zukunft jährlich um 5 % anheben, kleinere Unternehmen sollten eine Erhöhung um 6 % anstreben. Wir sind zuversichtlich, dass diese Maßnahmen ein umfassenderes und nachhaltigeres reales Lohnwachstum fördern könnten, eine Entwicklung, die seit über 30 Jahren nicht mehr zu beobachten ist.