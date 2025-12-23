Teilen

Beitrag teilen Link in die Zwischenablage kopieren Link kopieren Suchfunktion schließen

Märkte > Anlegerpsychologie

Meine 10 Fragen an den Börsengott und sein wichtigstes Geheimnis für Anleger

Ein goldener Bulle vor einem Aktienchart als vertrautes Börsensymbol. Steckt hier der Börsengott – oder liegt das Entscheidende für Anleger woanders? (Foto: shutterstock)

Warum fallen Aktien nach dem Kauf? Wann kommt der nächste Börsencrash? In einem Interview beantwortet der Börsengott die zehn häufigsten Börsenfragen – und verrät, was Anleger wirklich erfolgreich macht.

An der Börse fragen sich Anleger immer wieder dieselben Dinge. Es sind die klassischen Börsenfragen, die fast jeder kennt: Warum fällt eine Aktie genau dann, wenn ich sie gekauft habe? Wann kommt der nächste Börsencrash? Und ist es wirklich eine gute Idee, auf einem Allzeithoch noch einzusteigen? In Gesprächen mit Privatanlegern, Profis und all denen, die irgendwo dazwischen liegen, tauchen diese Fragen in allen Varianten auf. Es geht dabei nicht nur um Kurse und Kennzahlen, sondern um Psychologie, Timing, Strategie und Nervenstärke. Darum habe ich den Börsengott gefragt. In diesem Interview stelle ich ihm die wahrscheinlich zehn häufigsten Börsenfragen. Und zum Schluss konnte ich von ihm noch herauskitzeln, woran Börsenerfolg am Ende wirklich hängt: sein wichtigstes Geheimnis für Anleger. Und fast immer beginnt Börsenerfahrung mit genau diesem Augenblick: Man ist überzeugt, alles richtig gemacht zu haben, und kurz nach dem Drücken des Kauf-Buttons bewegt sich der Kurs in die falsche Richtung.

Warum fällt eine Aktie immer dann, wenn ich sie gekauft habe? Börsengott: Weil du ein Mensch bist und dein Gehirn kein neutraler Beobachter, sondern ein sehr kreativer Buchhalter ist. Zwei Dinge kommen hier zusammen: Psychologie und Timing. Zunächst zur Psychologie. Unser Gehirn speichert Schmerz deutlich intensiver als Freude. Kaufst du eine Aktie und sie steigt danach zehn Prozent, nimmst du das positiv zur Kenntnis, aber es prägt sich kaum ein. Kaufst du eine Aktie und sie fällt zehn Prozent, fühlt sich das völlig anders an. Du ärgerst dich, schaust häufiger ins Depot und erzählst es vielleicht sogar weiter. Genau diese Situationen bleiben besonders stark im Gedächtnis. Gleichzeitig vergisst du viele Fälle, in denen dein Einstieg einfach in Ordnung war oder sich über die Zeit ausgezahlt hat. So entsteht der Eindruck, dass es immer schiefgeht, obwohl das objektiv nicht der Fall ist. Der zweite Punkt ist das Timing. Viele Anleger kaufen in Momenten, in denen die Geschichte besonders überzeugend wirkt. Die Aktie ist in den Medien präsent, Analysten sind optimistisch und die letzten Quartalszahlen waren stark. Das Problem dabei ist, dass ein großer Teil dieser guten Nachrichten oft schon im Kurs enthalten ist. Kurzfristige Rücksetzer, Gewinnmitnahmen oder einfache Verschnaufpausen sind in solchen Phasen wahrscheinlicher als weitere schnelle Anstiege. Märkte bewegen sich nicht geradlinig, sondern schwanken selbst bei guten Unternehmen. Was kann man daraus lernen? Zum einen lohnt es sich, das eigene Beobachtungsverhalten zu hinterfragen. Wer nach jedem Kauf ständig ins Depot schaut, nimmt jede kleine Bewegung emotional sehr intensiv wahr. Weniger Beobachtung verändert nicht das Risiko, aber häufig das Erleben. Zum anderen hilft ein klarer Zeithorizont. Kurzfristige Kursbewegungen haben wenig Aussagekraft, entscheidend ist, ob die ursprüngliche Annahme trägt. Unterm Strich hast du also nicht immer Pech. Du erlebst sehr menschliche Psychologie in Kombination mit der Tatsache, dass Märkte keine Rücksicht auf deinen Einstiegszeitpunkt nehmen. Die gute Nachricht ist, dass sich beides beeinflussen lässt, mit einer klaren Strategie, angemessenen Positionsgrößen und vor allem mit Geduld und Disziplin.

Warum steigt eine Aktie immer dann, wenn ich sie verkauft habe? Börsengott: Weil du dir vor allem die Fälle merkst, in denen du zu früh ausgestiegen bist, und viele Situationen vergisst, in denen dein Verkauf völlig in Ordnung oder sogar richtig war. Dein Gehirn speichert diese Erfahrung besonders stark ab. Du ärgerst dich, verfolgst den Kurs weiter und jeder weitere Anstieg nach deinem Verkauf verstärkt das Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben. Dazu kommt, dass viele Verkäufe vielleicht nicht klar begründet sind, sondern emotional entstehen. Du verkaufst aus Angst, einen kleinen Gewinn wieder zu verlieren, aus Ungeduld, weil sich scheinbar nichts mehr tut, oder aus dem Wunsch, einen Buchgewinn endgültig zu sichern. Steigt der Kurs danach weiter, fühlt sich das schnell persönlich an. In Wirklichkeit folgt der Markt einfach seiner eigenen Dynamik und nimmt keine Rücksicht auf deinen Ausstieg. Was hilft? Vor einem Verkauf solltest du dir einige einfache Fragen stellen. Würdest du die Aktie zu diesem Kurs heute noch einmal kaufen? Haben sich die fundamentalen Gründe für dein Investment verschlechtert oder hat sich nur der Kurs verändert? Und gibt es eine bessere Alternative für dieses Kapital bei vergleichbarem Risiko? Begründest du deine Entscheidung so und nicht allein aus dem Bauch heraus, wird ein späterer Kursanstieg zu dem, was er ist, ein normaler Teil des Börsengeschehens und kein persönliches Schicksal mehr.

Warum halte ich Verlierer ewig und verkaufe Gewinner zu früh? Börsengott: Weil Verluste deutlich mehr schmerzen, als Gewinne Freude bereiten, und weil dein Einstiegskurs zu einem heimlichen Maßstab wird. Psychologen sprechen von Verlustaversion. Ein realisierter Verlust fühlt sich wesentlich schlimmer an als ein gleich hoher Gewinn sich gut anfühlt. Deshalb hoffst du bei Verlierern auf eine spätere Rettung, während du bei Gewinnern früh verkaufst, um den Erfolg zu sichern. Dabei spielt der Einstiegskurs eine zentrale Rolle. Er wird unbewusst zur Referenz, an der du alles misst. Fällt die Aktie darunter, willst du wenigstens wieder verkaufen, wenn du bei Null bist. Steht sie darüber, wirkt jeder Rückgang wie die Gefahr, einen bereits erzielten Gewinn zu verlieren. So entsteht ein Muster, das die Rendite systematisch belastet. Schwache Positionen bekommen viel Zeit, starke werden zu früh ausgebremst. Was kannst du tun? Triff deine wichtigsten Entscheidungen nicht am Kurs, sondern an deiner Begründung. Frage dich regelmäßig, ob du die Aktie mit dem heutigen Wissen noch einmal kaufen würdest. Wenn die ehrliche Antwort nur aus Hoffnung auf eine Rückkehr zum Einstiegskurs besteht, blockiert diese Position wahrscheinlich Kapital und Aufmerksamkeit. Gleichzeitig solltest du dir schon vor dem Kauf überlegen, unter welchen Bedingungen du bereit bist, Gewinne laufen zu lassen, zum Beispiel solange sich die fundamentale Annahme nicht verschlechtert. Ein Handelsplan mit klar definierten Regeln für Ein- und Ausstiege reduziert Bauchentscheidungen. Und je weniger du aus Schmerzvermeidung handelst, desto größer wird die Chance, dass dein Depot aus echten Gewinnern besteht und nicht aus gesammelten Hoffnungen.

Der Kurs ist am Allzeithoch, warum sollte ich die Aktie jetzt noch kaufen? Börsengott: Die Antwort wird dich überraschen. Ein Allzeithoch ist an sich weder zu teuer noch gefährlich, sondern sagt zunächst nur eines aus: Alle aktuell investierten Anleger liegen im Gewinn. Marktpsychologisch ist das sogar eher ein Stärkezeichen. Für diejenigen, die bereits auf steigende Kurse setzen, gibt es keinen Handlungsdruck. Warum sollten sie jetzt verkaufen? Das dünnt die Verkäuferseite aus. Gleichzeitig steigt der Druck für Anleger, die Angst haben, etwas zu verpassen, sowie für Spekulanten, die auf fallende Kurse gesetzt haben und deren Positionen zunehmend ins Minus laufen. Erstere könnten dadurch zu Käufen verleitet werden, während bei Letzteren die Verluste immer größer werden, bis sie irgendwann die Reißleine ziehen und ihre Short-Positionen durch Käufe schließen müssen. Beide Gruppen können so den Kaufdruck erhöhen und den Kurs weiter zu neuen Bestwerten treiben. Ganz wichtig: Viele Anleger machen den Fehler, den absoluten Kursstand mit der Bewertung zu verwechseln. Eine Aktie kann auf einem Allzeithoch stehen und eine überzogene Bewertung andeuten, aber trotzdem weiter kräftig ansteigen. Umgekehrt ist eine Aktie, die weit unter früheren Niveaus notiert, in der Regel nicht das Schnäppchen, nach dem sie aussieht. Die entscheidende Frage ist, warum der Markt sie so bewertet. Für eine schwache Kursentwicklung gibt es Gründe. Ein Abwärtstrend birgt zudem die Gefahr, dass frustrierte Anleger mit zunehmendem Leidensdruck Erholungsphasen nutzen, um auszusteigen und damit die nächste Abwärtswelle auslösen. Man sollte sich also immer vor Augen führen, dass der Markt zwar zu Übertreibungen neigt, nach oben wie nach unten, grundsätzlich aber immer recht hat. Mein Rat ist deshalb klar: Keine Angst vor Allzeithochs.

Wann kommt der nächste Crash und wie bereite ich mich darauf vor? Börsengott: Das ist eine Frage, die viele Anleger brennend interessiert und die mir sehr oft gestellt wird. Und meine Antwort ist immer dieselbe: Den genauen Zeitpunkt kennt niemand auch ich nicht. Und genau das ist das Problem. Viele Anleger richten ihr ganzes Handeln auf etwas aus, das sich schlicht nicht terminieren lässt. Sie sitzen aus Angst vor dem nächsten großen Einbruch an der Seitenlinie, während die Märkte jahrelang steigen. Wichtiger als die Frage „Wann kommt der nächste Crash?“ ist daher eine andere: „Was passiert mit mir und meinem Depot, wenn er kommt?“ Crashs gehören zur Börse wie Gewitter zum Sommer. Du musst keine Angst davor haben, aber du brauchst Respekt und dein Handelsplan sollte auch feste Regeln zum Risikomanagement beinhalten. Dazu gehören klar definierte Ausstiegsregeln und Positionsgrößen. Entscheidend ist, dass du vorab definierst, wie du in verschiedenen Szenarien reagierst. Wer das erst im Crash zu klären versucht, entscheidet fast immer aus Angst. Wer es vorher durchdenkt, bleibt auch in stürmischen Phasen handlungsfähig und kann am Ende von ihnen profitieren, statt ihnen ausgeliefert zu sein.

Welche Aktien oder Märkte werden 2026 besonders gut laufen? Börsengott: Du hoffst jetzt auf eine konkrete Antwort mit Namen und WKN. Leider muss ich dich enttäuschen. Die ehrliche Antwort ist: Niemand weiß, welche Aktien oder Märkte 2026 vorne liegen werden – selbst ich nicht. Aber ich kann dir sagen, was in jedem Marktumfeld stimmt: Du wirst die Gewinner im Chart erkennen. Getreu dem Motto: „Handle nicht das, was du erwartest, sondern das, was du siehst“, solltest du dir die Kursverläufe anschauen. Stärke erkennst du an ganz einfachen objektiven Kriterien: etwa an Kursen, die über wichtigen gleitenden Durchschnittslinien liegen und sich besser entwickeln als der Gesamtmarkt. Das Wichtige hierbei: Du musst nicht am Tiefpunkt einsteigen. Das gelingt in den meisten Fällen ohnehin nicht. Halte stattdessen Ausschau nach klaren Aufwärtstrends und versuche, auf dieser Welle mitzureiten. Ich glaube, ich habe es weiter oben schon angedeutet, aber weil es so wichtig ist, wiederhole ich mich: Handle nach einem klar definierten Handelsplan mit konkret festgelegten Kriterien für Ein- und Ausstiege. Statt also zu fragen: „Welche Aktie läuft 2026 am besten?“, stell dir eine andere Frage: „Habe ich eine definierte Herangehensweise beim Investieren, beispielsweise wie ich Stärke erkenne und einen Handelsplan, wie ich davon profitiere?“ Wenn nicht, wäre das ein sehr guter Vorsatz für das neue Börsenjahr: dir genau einen solchen Plan zusammenzustellen.

Wie gehe ich mit Hypes um, wenn alle anderen scheinbar reich werden? Börsengott: Das Gefühl, etwas zu verpassen, ist einer der teuersten Ratgeber an der Börse. Wenn überall Erfolgsgeschichten kursieren, entsteht der Eindruck, man müsse nur aufspringen, um „dazuzugehören“. Genau hier wird aus Investieren schnell ein emotionaler Reflex: nicht, weil du etwas wirklich verstanden hast, sondern weil du Angst hast, am Ende als Einziger nicht dabei gewesen zu sein. Mein Rat ist simpel: Trenne „Trend“ von „Preis“. Nur weil ein Thema real ist, heißt das nicht, dass jede Aktie darin ein gutes Investment ist oder dass sie zum aktuellen Kurs noch attraktiv ist. Hypes leben davon, dass Erwartungen schneller steigen als die Realität. Und irgendwann reicht schon eine kleine Enttäuschung, damit aus Euphorie Ernüchterung wird. Wenn du unbedingt mitspielen willst, dann mit Regeln. Erstens: Setze Hype-Positionen grundsätzlich kleiner als deine Kerninvestments. Zweitens: Geh nur in das, was du in einem Satz erklären kannst – wie genau wird hier Geld verdient? Drittens: Lege vorher fest, was passieren muss, damit du aussteigst: ein klarer Trendbruch, ein definierter Verlust, oder eine Bewertung, die selbst für perfekte Zukunft unrealistisch wird. Wer im Hype ohne Plan handelt, handelt emotional und macht Fehler. Wer mit Plan handelt, kann Chancen nutzen, ohne dass ein einziger Trend das ganze Depot dominiert.

Wie gehst du mit Fehlern um – selbst als Börsengott? Börsengott: Das ist eine sehr gute Frage. Ich mache nicht weniger Fehler als andere. Ich habe nur gelernt, dass Fehler an der Börse normal sind. Das Ziel ist nicht, immer recht zu haben. Das Ziel ist, dass einzelne Fehlentscheidungen dich nicht ruinieren und dass du aus ihnen lernst, statt sie zu verdrängen. Wenn ich falsch liege, suche ich nicht nach Ausreden, sondern nach der Ursache. War meine Annahme falsch? Habe ich mich von einer Story blenden lassen? War die Position zu groß? Oder hatte ich einen Plan und habe ihn im entscheidenden Moment ignoriert? Die meisten Anleger scheitern nicht am fehlenden Wissen, sondern daran, dass sie unter Stress ihre eigenen Regeln brechen. Meine wichtigste Erkenntnis daraus ist folgende: Es gibt Entscheidungen, die nicht zum Erfolg geführt haben. Sie sind kein Fehler im eigentlichen Sinn, wenn ich mein Regelwerk befolgt habe. Sie dennoch zu analysieren kann helfen, mit der Zeit besser zu werden. Daneben gibt es die vermeidbaren Fehler, und das sind die problematischen. Das sind Entscheidungen, die unnötig waren, weil sie vielleicht aus Emotionen heraus entstanden sind und ich mich nicht an meinen Plan gehalten habe. Ein guter Anleger ist nicht fehlerfrei. Nicht jede Entscheidung führt zum Erfolg, etwas anderes anzunehmen wäre vermessen. Entscheidend ist, dass ich mein Regelwerk befolgt habe. Ein guter Anleger ist so aufgestellt, dass ihn Verluste nicht aus dem Spiel werfen und dass er unnötige Fehler so weit wie möglich vermeidet.

Komm schon, hast du nicht doch die eine Aktie, die mich reich macht? Börsengott: (lacht laut auf) Oh, ich kenne diese Frage sehr gut. Sie ist die Nummer eins. Die kurze Antwort lautet: Nein. Und selbst wenn ich sie hätte, wäre sie für dich keine Lösung. Lass mich erklären, warum. Erstens ist die Vorstellung, es gäbe die eine Aktie, die alles löst, eine große Verführung. Sie suggeriert, dass man keine Strategie braucht, sondern nur den richtigen Tipp. Dass man sein eigenes Verhalten nicht ändern muss, sondern nur die eine entscheidende Information bekommen muss. Strukturelle Probleme wie zu wenig Sparen, zu viel Konsum oder fehlende Reserven lassen sich jedoch mit keinem Börsentrick heilen. Das wäre zwar schön bequem, bringt dich aber nicht weiter. Selbst wenn ich dir eine Aktie nennen würde, die sich in den nächsten Jahren vervielfacht, würdest du unterwegs vermutlich versuchen, Gewinne zu sichern, bei Rücksetzern nervös werden, vielleicht zu früh aussteigen oder zu spät nachkaufen. Das Problem wäre also nicht die Aktie, sondern der Umgang damit. Stattdessen solltest du dir einen soliden Unterbau schaffen. Entwickle einen eigenen Handelsplan mit klaren Regeln für Einstieg, Ausstieg, Positionsgröße und Risikomanagement, am besten schriftlich festgehalten. Wähle nur Produkte, die dazu passen, deren Risiken du tragen kannst und mit denen du dich wirklich beschäftigen willst. Und vor allem: Halte dich konsequent an diesen Plan, um emotionale Entscheidungen so weit wie möglich zu reduzieren. Kein Anleger scheitert daran, dass er nicht die eine Wunderaktie gefunden hat. Er scheitert daran, dass er sich von FOMO, Gier oder Angst leiten lässt und Entscheidungen trifft, die nicht seinen eigenen Regeln folgen. Oder daran, dass er ständig neue Strategien ausprobiert, in der Hoffnung, doch noch den heiligen Börsengral zu entdecken. Ich muss dich enttäuschen: Den gibt es nicht. Wenn du mich also fragst, ob ich die eine Aktie kenne, die dich reich macht, dann lautet meine Antwort: Ich habe etwas Besseres für dich. Den Rat, dir eine Vorgehensweise beim Anlegen anzueignen, mit der du mit vielen ganz normalen Aktien und ETFs deutlich weiter kommen kannst als mit jeder noch so heißen Empfehlung. Denn dann hast du das Rüstzeug nicht nur einmal, sondern kontinuierlich Geld an der Börse verdienen.

Was wirklich zählt Damit wären die zehn Fragen beantwortet, zumindest die, die mir Anleger häufig stellen. Börsengott, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Und wenn wir ehrlich sind: Die meisten Antworten laufen am Ende auf denselben Punkt hinaus. Nicht auf die perfekte Prognose, nicht auf den einen Trick, sondern darauf, wie wir uns grundsätzlich bei unseren Anlageentscheidungen verhalten. Deshalb bleibt zum Schluss noch eine letzte Frage. Vielleicht die wichtigste von allen:

Was ist dein größtes Geheimnis, das die meisten Anleger nicht hören wollen? Börsengott: (schmunzelt) Dass die Börse am Ende weniger ein Intelligenztest ist als ein Charaktertest. Die meisten suchen den geheimen Indikator, den perfekten Tipp, den einen Timing-Trick. Aber langfristig entscheiden andere Dinge: Disziplin, Geduld und die Fähigkeit, in unruhigen Phasen nicht die Kontrolle zu verlieren. Du kannst an der Börse mit einer einfachen, sogar langweiligen Strategie sehr weit kommen, wenn du sie konsequent umsetzt. Umgekehrt kannst du mit einer brillanten Idee scheitern, wenn du sie im falschen Moment überlädst, nicht nach klaren Regeln handelst oder dich von Emotionen leiten lässt. Der Markt bestraft weniger schlechte Analysen oder schlechtes Timing, sondern vor allem schlechtes Verhalten. Mein „Geheimnis“ ist daher unerquicklich, aber wirksam: Bau dir Regeln, die stärker sind als deine Stimmung. Definiere vorher, wie viel Risiko du tragen willst. Halte dich an Positionsgrößen, die dich schlafen lassen. Akzeptiere, dass Schwankungen dazugehören. Und hör auf, das Unplanbare planen zu wollen. Wer das schafft, braucht keine göttliche Eingebung, keinen göttlichen Tipp, weil er etwas hat, das an der Börse seltener ist als jede Information: einen kühlen Kopf, genau dann, wenn andere ihn verlieren.