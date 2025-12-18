Teilen

Die unsichtbare Hand: Warum 0DTE-Optionen und Magnificent 10 den S&P 500 zucken lassen

Händler analysieren Kursbewegungen an mehreren Bildschirmen. Intraday-Schwankungen im Aktienmarkt entstehen heute oft innerhalb weniger Minuten. (Foto: shutterstock)

0DTE-Optionen verändern den S&P 500 spürbar. Warum der Index intraday immer häufiger zuckt, welche Rolle die Cboe dabei spielt und wie der Magnificent 10 Index die Marktmechanik für Anleger verändert.

Die großen US-Indizes gelten als effizient, tief und gut erklärt. Doch wer den S&P 500 im Jahr 2025 aufmerksam verfolgt, spürt, dass sich etwas verändert hat. Bewegungen entstehen immer häufiger innerhalb weniger Minuten, oft ohne klaren Nachrichtenanlass. Was auf den ersten Blick nach Zufall oder Nervosität aussieht, folgt in Wahrheit neuen Spielregeln. Sie entstehen nicht aus Konjunkturprognosen oder Unternehmensgewinnen, sondern aus der Art und Weise, wie Risiko heute gehandelt wird. Ein Blick auf tagesverfallende Optionen und neue, hochkonzentrierte Indexprodukte zeigt, warum sich der Markt für Anleger unruhiger, schneller und manchmal noch schwerer erklärbar anfühlt als ohnehin schon.

Wenn der Markt plötzlich nervös wirkt An manchen Handelstagen scheint der S&P 500 wie ferngesteuert. Innerhalb weniger Minuten pendelt der Index um einige Zehntelprozent nach oben oder unten, ohne dass neue Konjunkturdaten oder Breaking News erkennbar den Ausschlag geben. Wer nur auf den Schlusskurs blickt, nimmt diese Bewegungen kaum wahr. Im Tageschart werden die Ausschläge geglättet, die eigentliche Unruhe bleibt verborgen. Nicht selten genügt ein Blick auf den Vormittagshandel: Der Index steigt nach Eröffnung zügig an, dreht wenige Minuten später abrupt ins Minus und notiert zur Mittagszeit wieder nahe dem Ausgangsniveau, ohne dass eine neue Nachricht den Ausschlag gegeben hätte. Hinter diesen Zuckungen steckt auch ein Marktsegment, das viele Privatanleger bislang höchstens vom Hörensagen kennen: Zero-Day-to-Expiry-Optionen, kurz 0DTE. Parallel dazu baut die US-Börse Cboe mit dem neuen Magnificent 10 Index ein eigenes Derivate-Universum rund um die großen AI-Schwergewichte auf. Zusammengenommen verändern diese Instrumente die Mikrostruktur des Marktes spürbar und damit auch das Umfeld, in dem Anleger heute ihre Entscheidungen treffen.

Wie 0DTE-Optionen den Handel im S&P 500 inzwischen dominieren Der neue Optionshandelssaal der Cboe in Chicago. Hier begann mit täglichen Verfallsterminen der Aufstieg der 0DTE-Optionen im S&P 500. (Foto: shutterstock) 0DTE-Optionen sind Indexoptionen auf den S&P 500, die am selben Tag verfallen, an dem sie gehandelt werden. Es handelt sich dabei um sogenannte SPX-Optionen, die cash gesettelt werden und europäischen Typs sind. Eine physische Lieferung findet nicht statt, ebenso wenig besteht das Risiko einer vorzeitigen Ausübung. Ursprünglich waren diese Kontrakte auf einzelne Wochentermine begrenzt. Inzwischen gibt es an jedem Handelstag einen Verfall, was den Rahmen für ein neues Ökosystem aus kurzfristigen Spekulationen, Absicherungen und Ertragsstrategien geschaffen hat. Streng genommen war jede SPX-Option am Verfallstag schon immer eine 0DTE-Option. Der heutige Boom entstand jedoch erst, als die US-Börse Cboe ab 2005 zusätzliche Weeklys und ab 2022 tägliche Verfallstermine für S&P-500-Optionen einführte. Erst dadurch wurde aus dem gelegentlichen Verfallsereignis ein permanenter Markt für tagesverfallende Kontrakte. In der Folge verschob sich der Anteil dieser Produkte am Optionshandel deutlich. 2016 entfielen nach Auswertungen von Börsendaten nur wenige Prozent des SPX-Optionsvolumens auf 0DTE-Kontrakte. 2023 lag ihr Anteil bereits bei deutlich über 40 Prozent. Im Jahr 2025 pendelt er meist um 60 Prozent und erreicht an einzelnen Handelstagen noch höhere Werte. Damit sind 0DTE-Optionen längst kein Randphänomen mehr, sondern die größte einzelne Kategorie im S&P-500-Optionsmarkt. Ein erheblicher Teil dieses Volumens stammt inzwischen von aktiven Privatanlegern, die über Online-Broker tagesgenau Calls und Puts auf den Index handeln. Dabei geht es nicht nur um direktionale Wetten auf steigende oder fallende Kurse. Viele Marktteilnehmer nutzen 0DTE-Optionen auch für strukturierte Prämienstrategien wie Short-Iron-Condors, Bull-Put-Spreads oder Bear-Call-Spreads. Der Reiz liegt in der klaren Kalkulierbarkeit. Durch den Verfall am selben Tag entsteht kein Übernachtrisiko, offene Positionen werden spätestens zum Handelsende abgerechnet. Damit verlagert sich ein großer Teil des kurzfristigen Marktrisikos vom klassischen Termingeschäft hin zu Kontrakten mit Laufzeit null.

Warum 0DTE den Markt im Tagesverlauf aus dem Takt bringen (können) Die zentrale Frage lautet, wie stark diese Entwicklung die Schwankungen innerhalb eines Handelstages beeinflusst. Marktbeobachter sehen einen wachsenden Zusammenhang zwischen der Dominanz von 0DTE-Optionen im S&P-500-Handel und den auffälligen Intraday-Bewegungen des Index. Sicher belegt ist vor allem eines: Ein Großteil des kurzfristigen Indexrisikos wird heute über tagesverfallende Kontrakte gehandelt. Wie stark sie die Volatilität im Tagesverlauf tatsächlich verändern, ist hingegen weiterhin Gegenstand von Studien und Diskussionen. Der Mechanismus dahinter ist vergleichsweise gut nachvollziehbar. Bei vielen 0DTE-Kontrakten stehen nicht andere Privatanleger auf der Gegenseite, sondern Market Maker und Banken. Diese professionellen Händler, die zugleich als Liquiditätsanbieter für die Cboe auftreten, übernehmen damit ein erhebliches Gamma-Risiko. Vereinfacht gesagt verändert sich ihre Risikoposition schon bei kleinen Indexbewegungen sehr stark. Um neutral zu bleiben, müssen sie ihre Absicherung laufend über Futures oder Aktien anpassen. Steigt der Markt und die Dealer sind netto Short Calls, kaufen sie zusätzlich, fällt er, verkaufen sie. Besonders rund um wichtige Marken im Index, etwa runde Kursniveaus oder stark gehandelte Options-Strikes, kann dieses ständige Nachjustieren, das sogenannte Delta-Hedging, Bewegungen kurzfristig verstärken und zusätzliche Ausschläge auslösen. Gleichzeitig gibt es Auswertungen, die den Nettoeffekt auf die Volatilität im Tagesverlauf relativieren. In aggregierten Daten auf Schlusskursbasis zeigt sich bislang kein dauerhaft außergewöhnliches Schwankungsniveau. Käufer und Verkäufer von 0DTE-Optionen scheinen sich im Durchschnitt häufig auszugleichen. Für Beobachter zeigt sich diese Mechanik dennoch im Tagesverlauf immer wieder in einem scheinbar nervösen Pendeln des Index um zentrale Kursmarken, bei dem kleine Bewegungen überraschend schnell verstärkt oder wieder eingefangen werden. Für Anleger bedeutet das: Der Einfluss dieser Produkte ist real und wird von professionellen Marktteilnehmern ernst genommen, seine genaue Größenordnung bleibt jedoch umstritten. Klar erkennbar ist jedoch, dass sich ein großer Teil des 0DTE-Handels zeitlich bündelt. Das Volumen konzentriert sich auf die Minuten und Stunden rund um wichtige Datenveröffentlichungen, Quartalszahlen oder Zinsentscheidungen der US-Notenbank. Genau in diesen Phasen steigt die Aktivität deutlich an und mit ihr das Potenzial für ausgeprägte Intraday-Bewegungen.

Magnificent 10 Index: Ein neuer Spielplatz für Tech- und AI-Wetten Parallel zum Boom der 0DTE-Optionen hat die US-Börse Cboe im Oktober 2025 den Cboe Magnificent 10 Index eingeführt. Seit dem 14. Oktober wird er unter dem Ticker MGTN berechnet und knüpft an die bekannte Story der Magnificent 7 an. Der neue Index erweitert dieses Konzept um weitere Tech- und AI-Schwergewichte aus den Bereichen Halbleiter und Software. Zum gleichgewichteten Korb zählen Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla sowie Advanced Micro Devices, Broadcom und Palantir. Ziel ist ein konzentrierter Index jener Aktien, die in den vergangenen Jahren einen erheblichen Teil der Performance von S&P 500 und NASDAQ-100 (NDX) getragen haben. Seit dem 8. Dezember 2025 werden auf den Magnificent 10 bereits Futures und Optionen gehandelt. Die MGTN-Optionen sind zunächst mit monatlichen Verfallstagen ausgestattet und werden mit unterschiedlichen Abrechnungsarten angeboten. Die Cboe prüft weitere Ausbaustufen, etwa zusätzliche Verfallstermine und längere Handelszeiten. Konkrete Details dazu stehen noch unter Vorbehalt der Aufsicht. Perspektivisch wären auch hier tägliche 0DTE-Optionen denkbar, konkrete Ankündigungen dazu gibt es bislang jedoch nicht. Entscheidend wird sein, ob sich der Index etabliert und ob die darauf basierenden Derivate ausreichend Liquidität entwickeln. Unabhängig davon ist bereits jetzt eine neue Derivateplattform für die sogenannte AI-Elite des US-Marktes entstanden. Trader, die bisher über breite Produkte wie SPX- oder NDX-Optionen auf Bewegungen im Technologiesektor gesetzt haben, können künftig deutlich gezielter auf diese Spitze des Marktes zugreifen. Das erleichtert fokussierte Strategien, erhöht aber auch die Konzentration von Risiko in einem ohnehin schwankungsanfälligen Segment. So binden sich im Magnificent 10 Index mehrere Risikofaktoren zugleich. Die enthaltenen Tech- und AI-Aktien zählen aufgrund ihrer teils sehr hohen Gewichtung in den Indizes bereits heute zu den wichtigsten Kurstreibern von S&P 500 und NASDAQ-100. Sie reagieren zudem besonders sensibel auf Stimmungsumschwünge rund um das Thema künstliche Intelligenz. Treffen diese Eigenschaften auf einen konzentrierten Korb mit kurzlaufenden Derivaten, können bereits moderate Nachrichten spürbare Bewegungen auslösen. In solchen Phasen ist es gut möglich, dass die Schwankungen im Magnificent-10-Cluster deutlich stärker ausfallen als im breiten Gesamtmarkt.

Chancen und Risiken für aktive Trader Für sehr kurzfristig agierende Trader eröffnen 0DTE-Optionen und die Derivate auf den Magnificent 10 neue Werkzeuge. Intraday-Strategien rund um Inflationsdaten oder Zinsentscheidungen der US-Notenbank lassen sich damit sehr gezielt umsetzen. Wer nachvollzieht, an welchen Kursmarken besonders viele 0DTE-Kontrakte gebündelt sind, etwa über ein hohes offenes Optionsvolumen, kann besser einschätzen, wo es kurzfristig ruckartig werden kann. Solche Zonen lassen sich gezielt für kurzfristige Trades nutzen, erfordern aber hohe Aufmerksamkeit. Der Preis für diese Präzision ist ein deutlich erhöhtes Risiko. 0DTE-Optionen verzeihen keine falschen Einstiege, ihr Zeitwert verfällt innerhalb weniger Stunden. Gleichzeitig macht genau dieser schnelle Zeitwertverfall die Produkte auch für Prämienstrategien interessant. Verkäufer von Optionen können davon profitieren, wenn sich der Markt kaum bewegt. In der Praxis spielen Orderausführung, Spreads und Slippage (Abweichungen zwischen erwartetem und tatsächlich ausgeführtem Preis) jedoch eine deutlich größere Rolle als bei länger laufenden Kontrakten. Ohne klares Risikomanagement und ohne Verständnis für die Mechanik von Gamma und Delta-Hedging werden 0DTE schnell zur teuren Spielerei, unabhängig davon, ob Optionen gekauft oder verkauft werden. Hinzu kommt, dass der Handel mit 0DTE-Optionen solide Kenntnisse im Optionshandel voraussetzt. Wer die Funktionsweise von Delta, Gamma, Zeitwert und Margin-Anforderungen nicht verstanden hat, sollte sich diesen Produkten nur mit entsprechendem Respekt nähern. Besonders ungedeckte Prämienstrategien, also der Verkauf von Put- oder Call-Optionen ohne Absicherung, können sehr schnell zu hohen Verlusten führen. Aus diesem Grund bieten sich strukturierte Strategien wie Spreads an, bei denen gleichzeitig eine zweite Option mit anderem Strike gekauft wird. So lässt sich der maximale Verlust von Beginn an begrenzen und besser kontrollieren.

Was der Intraday-Lärm für langfristige Anleger bedeutet Langfristige Anleger müssen diese Produkte nicht selbst handeln, sollten sie aber kennen. Wer die Rolle von 0DTE-Optionen versteht, kann Intraday-Bewegungen besser einordnen. Stoppmarken, die sehr eng am Markt liegen, werden in einem Umfeld mit verstärkten kurzfristigen Schwankungen häufiger ausgelöst. Auch scheinbar grundlose Ausschläge im Tagesverlauf lassen sich besser erklären, wenn man weiß, dass ein großer Teil des Indexrisikos inzwischen über tagesverfallende Kontrakte läuft. Für Anleger im Tech- und AI-Segment kommt der Magnificent 10 Index hinzu. Der neue Index könnte sich rasch zu einem Gradmesser für die Stimmung gegenüber den großen Wachstumswerten entwickeln. Kurzfristige Übertreibungen sind hier eher die Regel als die Ausnahme, mittel- und langfristig bleibt jedoch die fundamentale Entwicklung der Unternehmen entscheidend.

Wenn die unsichtbare Hand den Markt bewegt All diese Entwicklungen führen zurück zu der Frage, die viele Anleger im Alltag beschäftigt, wenn der Markt scheinbar grundlos ausschlägt. Wenn der S&P 500 heute intraday zuckt, ist das oft die Handschrift einer unsichtbaren Marktmechanik, nicht eines neuen fundamentalen Signals. 0DTE-Optionen haben diese Dynamik bereits verstärkt, fokussierte Indizes wie der Magnificent 10 Index tragen das Potenzial in sich, sie weiter zu verschärfen. Langfristige Anleger müssen daraus keine Strategie ableiten, wohl aber ein besseres Verständnis. Denn wer die Ursache kennt, bleibt auch dann handlungsfähig, wenn der Markt kurzfristig laut wird.

FAQ: 0DTE-Optionen, Magnificent 10 und die neuen Intraday-Bewegungen Was genau sind 0DTE-Optionen?

0DTE-Optionen sind Optionen, die am selben Handelstag verfallen, an dem sie gehandelt werden. Im Fall des S&P 500 handelt es sich um SPX-Indexoptionen, die cash gesettelt sind und nicht vorzeitig ausgeübt werden können. Ihr Preis kann sich nahe am Verfall sehr schnell verändern, weil Gamma und Zeitwertverfall besonders stark wirken. Genau das macht 0DTE attraktiv für kurzfristige Absicherungen rund um Ereignisse, für sehr taktische Richtungstrades und für strukturierte Prämienstrategien, bei denen Verkäufer der Optionen vom schnellen Zeitwertverfall profitieren wollen. Warum haben 0DTE-Optionen in den vergangenen Jahren so stark an Bedeutung gewonnen?

Der Boom begann mit der Einführung täglicher Verfallstermine durch die Börse Cboe. Dadurch wurde aus einzelnen Verfallstagen ein permanenter Markt. Gleichzeitig haben Online-Broker den Zugang erleichtert, sodass auch Privatanleger vermehrt tagesverfallende Optionen handeln. Heute entfällt ein Großteil des S&P-500-Optionsvolumens auf 0DTE-Kontrakte. Verursachen 0DTE-Optionen höhere Volatilität im S&P 500?

Der Einfluss gilt als real, ist aber nicht eindeutig quantifiziert. Studien zeigen bislang kein dauerhaft erhöhtes Schwankungsniveau auf Schlusskursbasis. Beobachtbar ist jedoch, dass sich der Handel stark auf bestimmte Zeitfenster konzentriert und Intraday-Bewegungen dadurch kurzfristig verstärkt werden können, insbesondere rund um wichtige Kursmarken. Was unterscheidet den Magnificent 10 Index von S&P 500 und NASDAQ-100?

Der Magnificent 10 Index bündelt gezielt zehn große Tech- und AI-Aktien in einem gleichgewichteten Korb. Er ist deutlich konzentrierter als der S&P 500 oder der NASDAQ-100 und reagiert entsprechend sensibler auf Stimmungsumschwünge im Technologiesektor. Mit Futures und Optionen entsteht hier ein neues, fokussiertes Derivateumfeld. Müssen langfristige Anleger 0DTE-Optionen und Magnificent 10 beachten?

Langfristige Anleger müssen diese Produkte nicht handeln, sollten ihre Wirkung aber kennen. Wer versteht, warum es intraday zu scheinbar grundlosen Ausschlägen kommt, kann Marktschwankungen besser einordnen und vermeidet vorschnelle Reaktionen. Für langfristige Anlageentscheidungen bleiben Fundamentaldaten entscheidend.