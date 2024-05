Teilen

Aktien > Mega-IPOs

In Deutschland wagten im ersten Quartal des laufenden Jahres drei Unternehmen den Sprung aufs Parkett und erzielten dabei ein Emissionsvolumen von 1,4 Milliarden Euro. Nichts im Vergleich zu den größten IPOs der Geschichte.

Der fünftgrößte Börsengang aller Zeiten gelang VISA bereits im Jahr 2008 an der New York Stock Exchange (NYSE). Das Emissionsvolumen betrug 17,86 Milliarden Euro. Es ist bis heute der größte IPO der US-Geschichte. Die begeisterten Anleger verbrannten sich jedoch zunächst die Finger. Kurz darauf brach nämlich die Finanzkrise aus – autsch. Auf lange Sicht hätte sich ein Investment dennoch mehr als gelohnt. Der Kurs hat sich vervielfacht.

Visa-Aktie

4. NTT Docomo

Mit einem Emissionsvolumen von 18,01 Milliarden Euro geht Rang vier an NTT Docomo. Zur Zeit des Börsengangs im Jahr 1998 noch unter NTT Mobile firmierend, schafft es damit der größte Mobilfunkanbieter Japans in die Top Five. Deutsche Unternehmen schaffen übrigens nicht einmal den Sprung unter die Top Ten. Auf Rang elf liegt die Deutsche Telekom mit 13 Milliarden Euro.