Cathie Wood kauft, wovor andere warnen. Jetzt sollen ihre berühmten Ark-Fonds Schritt für Schritt nach Europa kommen, darunter auch ihr berühmtester: der ARK Innovation ETF.

Investiert sie noch, oder zockt sie schon? Cathie Wood stürzt sich am Aktienmarkt mit Milliarden in disruptive Technologie. Sie erzielt damit brillante Gewinne, erleidet aber auch immer wieder schwere Verluste. Ihr Flaggschiff-Fonds, der ARK Innovation ETF, stieg zwischen März 2020 und Februar 2021 um 290 Prozent. Kurze Zeit später verlor er im Zuge steigender Zinsen 80 Prozent an Wert.

Cathie Wood stürzt sich in die Geldanlage, wie ein Punkkonzertbesucher in den Circle Pit. Voller Überzeugung, ohne Angst und immer bereit für den Schlag ins Gesicht. Diese Mentalität hat der 68-jährigen so viele Fans wie Kritiker beschert, denn der Grat zwischen mutigem Invest und riskanter Zockerei ist schmal.