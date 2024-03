AutoZone: Neue Rekorde

Der Sektor der zyklischen Konsumgüter (Nicht-Basiskonsumgüter) zeigt seit geraumer Zeit relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt und war auch in der vergangenen Woche Performance-Spitzenreiter am US-Aktienmarkt. Ein Beispiel ist die Aktie von AutoZone (WKN: 881531), die ihren übergeordneten Aufwärtstrend mit neuen Höchstständen fortsetzte. Vorausgegangen waren dem jüngsten Kursschub die am Dienstag veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023/24. AutoZone ist der führende Autoteilehändler in den USA und auch in Mexiko und Brasilien aktiv. In derzeit 7.191 Filialen (davon 6.332 im Heimatmarkt) sowie über das Internet vertreibt das Unternehmen Ersatz- und Verschleißteile, Verbrauchsmaterialien sowie Tuning-, Verschönerungs- und Pflegeprodukte an private und gewerbliche Kunden.