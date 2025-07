Teilen

Analysen > KI-Fantasie vs. Realität

Die Palantir-Aktie markiert ein neues Allzeithoch, doch mit einem KGV von fast 300 stellt sich die Frage: Ist das noch gesundes Wachstum oder pure Spekulation?

Palantir Technologies (ISIN: US69608A1088) ist in aller Munde – nicht zuletzt wegen des spektakulären Kursanstiegs in den letzten Monaten. Mit einem neuen Allzeithoch von 150,62 US-Dollar scheint die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz (KI) den Softwareanbieter regelrecht zu beflügeln. Doch der Blick auf die Bewertung wirft Fragen auf: Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von fast 300 ist selbst im Tech-Sektor außergewöhnlich. Bleibt Palantir der Börsenliebling oder droht ein böses Erwachen?

Bleibt die Frage: Sind diese Kennzahlen für ein stark wachsendes Unternehmen wie Palantir überhaupt noch relevant? Die Antwort lautet: ja. Denn auch wenn die langfristigen Perspektiven und das Vertrauen in das Geschäftsmodell hoch sind, muss kritisch hinterfragt werden, ob diese Erwartungen nicht bereits mehr als ausreichend im Börsenwert enthalten sind.

Palantir wächst dynamisch. Der bereinigte Gewinn soll 2025 im Vergleich zu 2024 um rund 41 Prozent zulegen. Auch der operative Cashflow zeigt eine ähnliche Entwicklung, mit einem durchschnittlichen Wachstum von über 40 Prozent in den vergangenen Jahren. Für 2025 wird erneut ein Anstieg in dieser Größenordnung erwartet. Das klingt beeindruckend.

Als kritische Unterstützung gilt zudem das Zwischentief vom 1. Juli bei 128,51 US-Dollar. Sollte diese Marke unterschritten werden, wäre der kurzfristige Aufwärtstrend verletzt. In diesem Fall könnte eine Korrektur folgen, die dann über den bis dahin bereits vollzogenen Rückgang noch deutlich hinausgeht.

Ein erstes technisches Warnzeichen wäre ein nachhaltiger Bruch der 21-Tage-Linie, die aktuell knapp über 140 US-Dollar verläuft. In den Monaten Mai und Juni wurde sie mehrfach getestet, zwischenzeitlich auch unterschritten, aber jeweils zügig zurückerobert. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Durchschnitt auch künftig zuverlässig als Unterstützung fungiert.

Charttechnisch befindet sich Palantir in einem klaren Aufwärtstrend. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs, trotz teils deutlicher Schwankungen, in etwa verdoppelt. Alle relevanten gleitenden Durchschnitte zeigen nach oben, das Momentum bleibt ausgeprägt. Mit dem Anstieg über die Marke von 150 US-Dollar wurde nun ein neues Rekordhoch erreicht.

Palantir Technologies

Datenmacht und KI-Plattform als Investmentstory

Palantir hat sich als wichtiger Anbieter von KI-gestützter Datenanalyse etabliert. Die Softwarelösungen des Unternehmens helfen Regierungen, Sicherheitsbehörden und Unternehmen dabei, aus komplexen Daten verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Der Schlüssel liegt in der Fähigkeit, große Datenmengen in Echtzeit zu verknüpfen, zu analysieren und strategisch nutzbar zu machen – ein Vorteil, der besonders in sicherheitskritischen, militärischen und regulierten Sektoren geschätzt wird. Genau darin liegt aus Sicht vieler Investoren das langfristige Potenzial.

Doch trotz der spannenden Perspektiven ist Palantir kein Selbstläufer. Das Unternehmen hat 2024 zwar mit einem Umsatz von rund 2,87 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 468 Millionen US-Dollar ein starkes Ergebnis erzielt. Damit gelingt die nachhaltige Etablierung eines profitablen Geschäftsmodells. Gemessen am aktuellen Börsenwert von über 350 Milliarden US-Dollar bleibt der absolute Gewinn aber noch vergleichsweise niedrig – und erklärt damit auch, warum die Bewertungskennzahlen aktuell extrem hoch ausfallen.

Palantir wird in gewisser Weise als Pionier eines künftigen Datenzeitalters gehandelt. Daraus leitet sich die Bewertung ab – aber eben auch das Risiko. Der Wettbewerb nimmt zu, das Geschäft ist teilweise stark von öffentlichen Aufträgen abhängig, und regulatorische Fragen zur Datennutzung könnten mittelfristig an Bedeutung gewinnen. Anleger sollten sich daher bewusst sein, dass die großen Chancen von Palantir auch mit erheblichen Unsicherheiten einhergehen.