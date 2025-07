Zwischen Rally und Rücksetzer: Wie Anleger mit Weitsicht profitieren

Ob die aktuelle Rally ebenfalls nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu deutlich höheren Kursen ist, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Märkte verlaufen selten geradlinig – Rückschläge gehören selbst in starken Aufwärtstrends dazu. Wer vorbereitet ist und über geeignete Werkzeuge verfügt, kann solche Korrekturen nicht nur aushalten, sondern sie sogar strategisch für den eigenen Einstieg oder Nachkauf nutzen.

Die aktuelle Serie ist somit nicht als Panikfaktor zu beurteilen, sondern als Ausdruck bemerkenswerter Trendstärke. Erst ein Bruch dieser Durchschnittslinie – und vor allem ein nachhaltiger Bruch – könnte ein Signal für eine temporäre Schwächephase liefern. Bis dahin überwiegt die Aussagekraft des Trends.

Gerade in solchen Phasen gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Entscheidend ist nicht, was man vermutet, sondern was der Markt tatsächlich zeigt. Oder anders gesagt: Handle nicht, was du denkst, sondern was du siehst.