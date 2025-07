Teilen

Börsenwoche 28: BMW stark, Salzgitter explodiert, Datadog schließt Gap

Tops & Flops der Börsenwoche 28: BMW mit Ausbruch, Salzgitter haussiert, Datadog schwächelt nach starkem Vorlauf.

BMW-Aktie durchbricht Zwischenhoch. Salzgitter profitiert von Bundeswehr-Stahl. Meta steigt bei EssilorLuxottica ein. Datadog unter Druck wegen OpenAI-Gerüchten. Fair Isaac verliert Monopolstellung.

Börsenrückblick KW 28: Neue Impulse und technische Marken im Fokus In Kalenderwoche 28 zeigten sich die Aktienmärkte von ihrer dynamischen Seite: Während einige Werte neue charttechnische Signale lieferten oder mit starken Impulsen überraschten, mussten andere deutliche Rücksetzer hinnehmen. Wer zu den Gewinnern und Verlierern der Woche gehört, zeigt unser Überblick.

+++ Tops +++

BMW-Aktie durchbricht Zwischenhoch und erreicht Widerstandszone In der vergangenen Woche war die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) der größte Gewinner im DAX. Damit behauptete sie ihre Position als Autowert mit der besten Entwicklung im deutschen Leitindex seit Jahresbeginn. Begleitet wurde der jüngste Anstieg von einem anziehenden Handelsvolumen. Aus charttechnischer Sicht ist zudem festzuhalten, dass das Zwischenhoch von Mai dieses Jahres bei 84,70 Euro nun überwunden werden konnte. Damit ist der Kurs in die potenzielle Widerstandszone von etwa 84 bis 88 Euro vorgestoßen, die sich aus mehreren Hochpunkten im Februar und März dieses Jahres ableiten lässt. Zum Kursplus in der vergangenen Woche dürfte neben dem insgesamt positiven Gesamtmarktumfeld mit neuen Rekorden beim DAX auch die Meldung zu den Absatzzahlen im ersten Halbjahr beigetragen haben. BMW hatte mit nahezu stabilen Verkäufen besser abgeschnitten als die Konkurrenz. Daneben wurden auch die Äußerungen des Vorstands während einer Analystenkonferenz positiv aufgenommen. Dies sorgte angesichts der am 31. Juli anstehenden Quartalszahlen für Zuversicht. In der nächsten Woche, am 15. und 16. Juli, wird das Unternehmen zudem seine „Investor and Analyst Days 2025” abhalten.

BMW

Salzgitter mit Kursexplosion: Stahl für die Bundeswehr In der vergangenen Woche hat nicht nur der DAX, sondern auch der SDAX neue, noch nie da gewesene Höhen erreicht. Der Kleinstwertindex legte dabei sogar eine noch etwas größere Dynamik an den Tag. Beispielhaft dafür sind die besonders dynamischen Zuwächse einiger Einzelwerte. Hierbei stechen insbesondere die Stahlwerte heraus. Salzgitter (ISIN: DE0006202005) beispielsweise verzeichnete einen Wochengewinn von über 30 Prozent. Das Unternehmen hatte gemeldet, dass sein Sicherheitsstahl SECURE 500 die technischen Anforderungen für einen Einsatz bei der Bundeswehr erfüllt. Mit dem Ausbau des Portfolios an Stahl für militärische Anwendungen reagiert Salzgitter auf den steigenden Bedarf an Rüstungsgütern, der unter anderem durch politische Maßnahmen wie erhöhte Ausgaben für Militärtechnik entsteht. Charttechnisch betrachtet hat die Salzgitter-Aktie die Korrektur der vergangenen Monate mit der jüngsten Kursexplosion mehr als ausgeglichen und zwischenzeitlich das Zwischenhoch von März dieses Jahres bei 28,18 Euro übertroffen. In der Spitze ging es bis auf 29,72 Euro aufwärts. Dieses Niveau konnte jedoch nicht gehalten werden und der Kurs rutschte wieder unter 28,18 Euro.

Salzgitter

EssilorLuxottica: Meta Platforms steigt beim Brillenkonzern ein EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667) ist der weltweit führende Hersteller und Anbieter von Brillengläsern, -fassungen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. In der vergangenen Woche gehörte die Aktie zu den größten Gewinnern aus dem EURO STOXX 50. Insbesondere am Donnerstag gab es einen deutlichen Kurssprung. Auslöser war ein Medienbericht, demzufolge der Facebook-Konzern Meta Platforms (ISIN: US30303M1027) bei den Franzosen eingestiegen ist. Demnach soll das US-Unternehmen 3 Prozent der Anteile erworben haben. Der Anteil könnte sich im Laufe der Zeit auch auf 5 Prozent erhöhen, hieß es in dem Bericht weiter. Ein durchaus plausibler Schritt. Beide Unternehmen arbeiten im Bereich KI-gestützter Brillengläser, sogenannter „Smart Glasses“, zusammen. Die Frage ist, ob es bei der Minderheitsbeteiligung bleibt. Im Rahmen ihrer allgemeinen Bemühungen, sich zu einem führenden KI-Unternehmen zu entwickeln, setzt Meta derzeit in großem Stil auf intelligente, mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Wearables. Nach dem großen Erfolg der KI-Brille von Ray-Ban – seit ihrem Debüt im Oktober 2023 wurden bis Februar über zwei Millionen Stück verkauft – hat das Unternehmen im vergangenen Monat die Oakley-Meta-Brille eingeführt, um Athleten und Sportbegeisterte anzusprechen. EssilorLuxottica ist Eigentümer der Marken Ray-Ban und Oakley. Charttechnisch betrachtet hat die EssilorLuxottica-Aktie mit dem jüngsten Kursanstieg den seit Mai bestehenden kurzfristigen Abwärtstrend gebrochen. Dabei wurde allerdings auch eine Lücke (Gap) zwischen 240,20 und 246,80 Euro gebildet. Mit der Schwäche an den beiden letzten Handelstagen ist der Kurs unter das obere Ende dieser Lücke zurückgefallen.

EssilorLuxottica

+++ Flops +++

Datadog nach Aufnahme in den S&P 500 schwächer In der Vorwoche hatte die Aktie des Cloud-Wächters Datadog (ISIN: US23804L1035) noch ein deutliches Kursplus verzeichnet und damit wohl auf die Ankündigung reagiert, in den S&P 500 aufgenommen zu werden. In der vergangenen Woche gehörte das neue Mitglied zu den schwächsten Werten des US-Leitindex. Fällt das in die Kategorie „Sell the good news”? Neue Nachrichten vom Unternehmen gab es nicht. Datadog hat sich auf Datenanalyseplattformen zur Überwachung von Cloud-Anwendungen spezialisiert. In den letzten Jahren hat das Unternehmen eine Reihe von Übernahmen getätigt, um sich als Komplettanbieter von Monitoring- und Sicherheitslösungen zu etablieren und seine Marktposition auszubauen. Damit sollen die Wachstumschancen genutzt werden, die sich aus dem wachsenden Markt für Cloud-Anwendungen ergeben. Einige Analysten unterstreichen die positiven Perspektiven. Es gibt jedoch auch skeptische Stimmen, wie die des Analysehauses Guggenheim. Dieses sagte jüngst, dass OpenAI, der größte Kunde von Datadog, möglicherweise bereits damit begonnen hat, die bisherige Protokollverwaltung von Datadog-Lösungen durch eine intern entwickelte Lösung zu ersetzen. Als Nächstes sei die Abschaffung anderer Datadog-Funktionen geplant. Charttechnisch betrachtet hat die Datadog-Aktie mit dem jüngsten Kursrückgang die Lücke geschlossen, die in der Vorwoche entstanden war. Der kurzfristige Aufwärtstrend seit dem markanten Tief von Anfang April ist aber weiterhin intakt.

Datadog

Fair-Isaac-Aktie unter Druck: bröckelt das Monopol im Hypothekenmarkt? In der vergangenen Woche gehörte die Aktie der Fair Isaac Corporation (ISIN: US3032501047) zu den größten Verlierern im S&P 500. Das Unternehmen ist vor allem für seine Bonitätsbewertungen (Credit Scores) bekannt, die nicht nur in den USA, sondern weltweit zu einer breiteren Verfügbarkeit von Krediten geführt haben. In den USA ist der FICO-Score heute der Standard zur Bewertung von Kreditnehmern, etwa bei Hypotheken. Nun bekommt FICO mit VantageScore 4.0 ernsthafte Konkurrenz: Die US-Behörde FHFA erlaubt künftig den Einsatz dieses Scoring-Modells bei der Kreditprüfung für durch Fannie Mae und Freddie Mac abgesicherte Hypotheken. Diese beiden staatlich unterstützten Institute garantieren rund die Hälfte aller US-Hypotheken und spielen eine Schlüsselrolle im Immobilienmarkt. Bisher war ausschließlich der FICO-Score zugelassen. VantageScore berücksichtigt auch alternative Daten wie Miet- oder Telekommunikationszahlungen und bringt somit Wettbewerb in diesen Markt. Für Fair Isaac bedeutet das den Verlust eines Monopols in einem wichtigen Geschäftsbereich, was langfristig zu geringeren Marktanteilen und weniger Einfluss im Hypothekenmarkt führen könnte.

Fair Isaac

ServiceNow schwächer vor Zahlen: Steht eine Enttäuschung bevor? ServiceNow (ISIN: US81762P1021) gehört mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 210 Mrd. US-Dollar zwar nicht zu den Softwareriesen wie Microsoft (ISIN: US5949181045), ist aber alles andere als ein Zwerg. Allerdings hat der Kurs in der vergangenen Woche Federn gelassen. Die Aktie gehörte zu den größten Verlierern im S&P 500, obwohl es keine Neuigkeiten vom Unternehmen gab. Werfen die für den 23. Juli anstehenden Quartalszahlen vielleicht ihre Schatten voraus? Werden schlechter als erwartete Zahlen eingepreist? Das US-Unternehmen hilft Firmen dabei, ihre internen Abläufe zu digitalisieren und effizienter zu gestalten. Über eine zentrale Plattform können Aufgaben wie IT-Support, Personalprozesse, Kundenservice oder Risikomanagement automatisiert und besser organisiert werden. ServiceNow sorgt dafür, dass Informationen schneller fließen, weniger manuell gearbeitet werden muss und verschiedene Abteilungen reibungsloser zusammenarbeiten. Charttechnisch betrachtet hat sich die ServiceNow-Aktie mit dem jüngsten Kursrückgang dem Korrekturtief von Juni bei 956,83 US-Dollar genähert. Ein Bruch dieser Marke dürfte weitere Abgaben zur Folge haben.