Die Aktie von Klöckner & Co profitiert von US-Reindustrialisierung, bilanzieller Stärke und günstigem Bewertungsniveau. Warum Anleger jetzt auf den Margenhebel und den HVAB-Fokus schauen sollten.

US-Reindustrialisierung als strategischer Rückenwind

Klöckner & Co erwirtschaftet mittlerweile rund 59 Prozent des Umsatzes in Nordamerika. Dort profitieren die Düsseldorfer vom Trend zu Nearshoring (Verlagerung von Produktionsprozessen aus Übersee in geografisch nahe Industriestandorte), von staatlichen Infrastrukturprogrammen sowie vom Ausbau regionaler Fertigungskapazitäten in den USA.

Die Geschäfte sind stark regionalisiert. Mehr als 95 Prozent der Produkte werden auch im Herkunftsland verarbeitet und verkauft. Zollrisiken entfallen, zugleich ergeben sich operative Synergien. In Q1 2025 legte das US-Geschäft beim EBITDA sichtbar zu. Europa dagegen schrieb operativ rote Zahlen.