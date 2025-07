Teilen

Bitcoin knackt erstmals die Marke von 123.000 US-Dollar. Neue ETF-Zuflüsse, regulatorische Fortschritte und politische Signale treiben die Rally. Auch Krypto-Aktien legen deutlich zu.

Bitcoin hat zum Wochenstart ein neues Allzeithoch erreicht und damit seine laufende Rekordrally eindrucksvoll fortgesetzt. Am Montagmorgen stieg der Kurs der weltweit größten Kryptowährung zeitweise auf rund 123.200 US-Dollar. Bereits in der Nacht hatte der Bitcoin erstmals die Marke von 120.000 US-Dollar überschritten. Der Anstieg kommt nicht aus dem Nichts. Eine Kombination aus politischen Impulsen, massiven Kapitalzuflüssen in Bitcoin-ETFs und wachsender institutioneller Nachfrage treibt den Kurs und entfacht auch Fantasie bei Krypto-Aktien.