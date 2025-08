Rüstungsfantasie treibt Heidelberger Druck um 74 Prozent nach oben

Die spektakulärste Entwicklung am deutschen Aktienmarkt zeigte in der vergangenen Woche die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007). In der Spitze war sie auf 2,81 Euro geschossen, was im Vergleich zum Schluss der Vorwoche einem Anstieg von fast 74 Prozent entsprach. Hintergrund des kräftigen Kursanstiegs des SDAX-Wertes ist der Einstieg ins Rüstungsgeschäft. Mehr dazu lesen Sie in der Einschätzung: „Heidelberger Druck: Aktie explodiert durch Rüstungsfantasie – nur heiße Luft?“. Im Wochenverlauf konnte das Mehrjahreshoch aber nicht gehalten werden und wurde abverkauft. Auch die am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen konnten trotz verbesserter Ergebniskennzahlen keine neuen Impulse liefern, was zu weiteren Abgaben führte. Am Freitagvormittag notierte die Aktie bei 2,03 Euro, was im Vergleich zur Vorwoche aber immerhin noch einem Plus von mehr als 25 Prozent entspricht.