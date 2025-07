Umsatz halbiert, Gewinn kaum messbar – Heidelberger Druck in der Krise

Wie der Name schon verrät, ist Heidelberger Druckmaschinen im Bereich Drucktechnik tätig. Maschinen für Verpackungs- und Digitaldruck bilden weiterhin die Kernbereiche, ergänzt durch Softwarelösungen und das sogenannte Lifecycle-Geschäft, also Service und Verbrauchsmaterialien. Das Problem: Seit Jahren läuft es operativ schlecht. Klassische Druckmaschinen sind nicht mehr so gefragt. Der Umsatz stagniert oder zeigt übergeordnet sogar eine rückläufige Tendenz. Vor mehr als 20 Jahren lag er noch bei über 4 Milliarden Euro. Im letzten Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende März) waren es nur noch 2,28 Milliarden Euro.

Viel Gewinn blieb davon nicht: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei mageren 43 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von gerade einmal 5 Millionen Euro. Weil Sondereffekte das Bild regelmäßig verzerren, lohnt sich der Blick auf den operativen Cashflow. Mit 113 Millionen Euro war es immerhin der höchste Wert seit 2016/17 mit damals 139 Millionen Euro. Richtig überzeugen kann aber auch das nicht, ebenso wenig wie die zuletzt vom Vorstand betonte deutlich verbesserte Auftragslage.