Wie drohende US-Zölle den Kupferpreis auf Rekordniveau trieben

Der Ursprung der Rallye liegt im Frühjahr: US-Präsident Donald Trump kündigte an, ab dem 1. August einen Importzoll von 50 Prozent auf Kupferprodukte zu verhängen, ohne zunächst zu differenzieren, ob davon auch Kupfer in Rohform, wie etwa Kathoden oder Konzentrate, betroffen wären. Die Folge war ein beispielloses Phänomen: US-Kupfer wurde mit einem Aufpreis von zwischenzeitlich über 25 Prozent gegenüber dem Referenzpreis an der London Metal Exchange (LME) gehandelt.

Trader und Industrieunternehmen weltweit versuchten, vor Inkrafttreten der Zölle noch möglichst viel Kupfer in die USA zu verschiffen – ein klassisches Beispiel für das sogenannte „Frontloading“. Der physische Markt in den USA sog das Metall regelrecht auf, während sich außerhalb der USA eine relative Knappheit abzeichnete. Dies führte zu einem massiven Preisaufschlag von teilweise mehr als 3.000 US-Dollar je Tonne. Der Preishöhepunkt und zugleich ein neuer Rekord an der COMEX wurde am 24. Juli mit über 13.000 US-Dollar je Tonne verzeichnet. Zum gleichen Zeitpunkt kostete das Industriemetall in London 9.857 US-Dollar. Bemerkenswert war dabei nicht nur die absolute Höhe, sondern auch der signifikante Preisanstieg des US-Kupfers seit dem Tief im April von fast 50 Prozent.