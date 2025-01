Teilen

Kalenderwoche 1 mit Vistra, Devon Energy und Tesla

Nuklearpower auch 2025 stark? Vistra startete gut ins neue Jahr. Gefragt waren auch Ölwerte wie Devon Energy. Das Börsenschwergewicht Tesla stand dagegen stärker unter Abgabedruck.

+++ Tops +++ Vistra: Wird auch 2025 stark? Der Stromerzeuger Vistra (ISIN: US92840M1027) beendete den ersten Handelstag des neuen Jahres als Top-Gewinner im S&P 500 und gehörte in der vergangenen Woche insgesamt zu den größten Gewinnern im US-Leitindex. Aus charttechnischer Sicht hat sich damit seit dem Korrekturtief von Mitte Dezember ein kurzfristiger Aufwärtstrend ausgebildet. Möglicherweise ist dies die Basis für eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung. Vistra betreibt Kernkraftwerke und ist einer der größten Eigentümer von effizienten Gaskraftwerken in den USA. Das Unternehmen gehört zu einer Gruppe von Stromerzeugern aus Kernkraft, darunter Constellation Energy (ISIN: US21037T1097) und NRG Energy (ISIN: US6293775085), die als Profiteure des steigenden Energiebedarfs aufgrund der Zunahme von KI-Anwendungen und der allgemeinen Elektrifizierung gelten.

Devon Energy: Nur technische Gegenbewegung oder doch mehr? Gemessen an den großen Indizes befindet sich der US-Aktienmarkt derzeit in einer Korrektur. Schon etwas länger im Rückwärtsgang sind die Ölwerte. Zuletzt zeigten sie jedoch Anzeichen eines Comebacks und gehörten in der vergangenen Woche zu den stärksten Werten an der Wall Street. Im S&P 500 war Devon Energy (ISIN: US25179M1036) der Branchenvertreter mit der besten Performance. Von dem Öl- und Gasproduzenten gab es zwar keine Neuigkeiten. Er dürfte wie die anderen Ölwerte aber von der Erholung des Ölpreises profitiert haben. Trotz der jüngsten Erholung befindet sich Devon Energy weiterhin in einem intakten übergeordneten Abwärtstrend. Es bleibt daher abzuwarten, ob es sich bei der aktuellen Kurserholung um mehr als nur eine technische Gegenbewegung handelt.

Brinker International auf Rekordhoch Während sich der breite US-Aktienmarkt derzeit im Korrekturmodus befindet, halten sich einzelne Werte weiterhin sehr gut und erreichten zuletzt sogar neue Allzeithochs. Dazu gehört der Russell-2000-Wert Brinker International (ISIN: US1096411004). Von dem Restaurantbetreiber, der zu den weltweit führenden im Bereich Casual Dining zählt, gab es zuletzt aber keine Neuigkeiten. Unter den Marken Chili’s Grill & Bar und Maggiano’s Little Italy betreibt Brinker mehr als 1.600 Restaurants in 30 Ländern und zwei US-Territorien. Charttechnisch befindet sich die Aktie in einem intakten Aufwärtstrend. Getrieben von positiven Ergebnissen und einem sich verbessernden Geschäftsumfeld stieg sie im Jahr 2024 um fast 250 %. Der starke Kursanstieg hat dazu geführt, dass die Bewertung wieder deutlich über dem historischen Durchschnitt liegt.

+++ Flops +++ Tesla korrigiert – Auslieferungen unter den Erwartungen Im Sektorenvergleich gehörten die zyklischen Konsumgüter in der vergangenen Woche zu den schwächsten Werten am US-Aktienmarkt. Unter den größten und prominentesten Vertretern stand insbesondere Tesla (ISIN: US88160R1014) unter Abgabedruck. Nachdem sich die Aktie von Oktober bis Dezember mehr als verdoppelt hatte, scheinen einige Akteure Gewinne mitzunehmen. Zumal es zuletzt auch Neuigkeiten vom Unternehmen gab. Es hatte seine Auslieferungen für das 4. Quartal bekannt gegeben und war dabei unter den durchschnittlichen Analystenprognosen geblieben. Auch charttechnische Gründe könnten eine Rolle bei der aktuellen Korrektur spielen. Die Aktie rutschte zuletzt unter das Zwischentief vom Dezember bei 415,41 US-Dollar und weist damit einen kurzfristigen Abwärtstrend auf.

Apple kommt vom Allzeithoch zurück Am 26. Dezember markierte die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) mit 260,10 US-Dollar ihr bisheriges Allzeithoch. Seitdem korrigierte sie und war in der vergangenen Woche nach Tesla (ISIN: US88160R1014) der zweitschlechteste Wert unter den US-Börsenschwergewichten. Aus charttechnischer Sicht ist der übergeordnete Aufwärtstrend bislang jedoch intakt. Festzuhalten ist jedoch auch, dass die Bewertung deutlich über dem historischen Durchschnitt liegt, was aus dieser Perspektive theoretisch für weiteren Abwärtsspielraum sprechen könnte. Neuigkeiten vom Technologiekonzern gab es in der vergangenen Woche auch. Apple erklärte sich bereit, 95 Mio. US-Dollar zu zahlen, um einen Rechtsstreit beizulegen, in dem behauptet wurde, der Sprachassistent Siri verletze die Privatsphäre der Nutzer. Außerdem geht das Unternehmen in China mit einer Rabattaktion auf seine neuesten iPhone-Modelle auf Kundenfang. Der US-Technologiegigant steht auf dem wichtigen chinesischen Markt in hartem Wettbewerb mit chinesischen und anderen internationalen Herstellern.

SoundHound: Highflyer des Jahres 2024 korrigiert Mit einem beeindruckenden Kursanstieg von über 800 % gehörte die Aktie von SoundHound (ISIN: US8361001071) im Jahr 2024 zu den Top-Performern im Russell 2000. Seit dem Allzeithoch am 26. Dezember bei 24,98 US-Dollar befindet sie sich jedoch in einer Korrektur, die in der vergangenen Woche deutlicher ausfiel. Unternehmensnachrichten gab es keine. SoundHound bietet innovative Sprach-KI-Lösungen an, die Firmen dabei helfen, natürliche Unterhaltungen mit ihren Kunden zu ermöglichen. Zu den Produkten gehören Sprachassistenten mit generativer KI, Lösungen für den Kundenservice und Sprachsteuerung für Branchen wie Automobil, TV und IoT. Die Technologien von SoundHound zeichnen sich den Angaben zufolge durch hohe Geschwindigkeit, Genauigkeit und Mehrsprachigkeit aus und werden von Unternehmen weltweit eingesetzt.