Was im neuen Jahr wichtig wird

10 Thesen für das Börsenjahr 2025

Das Jahr 2024 hielt einige positive Überraschungen für Anlegerinnen und Anleger bereit. Was bringt 2025?

Laufend neue Höchststände an den Aktienmärkten, ein erstaunlich gutes Wachstum in den USA – das Jahr 2024 hielt einige positive Überraschungen für Anlegerinnen und Anleger bereit. Was könnte nun das Jahr 2025 bringen?