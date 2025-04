Teilen

Nach einer turbulenten Börsenwoche im kurzen Chartcheck: Welche bekannten Aktien zeigen besonders Schwäche? Welche signalisieren Stärke – und könnten jetzt auf der Suche nach langfristigen Kaufgelegenheiten interessant sein?

Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026), die Investmentholding von Warren Buffett, hat in der vergangenen Woche zwar zwischenzeitlich deutlicher nachgegeben. Insgesamt bleibt das Chartbild aber robust. Nach einem kurzen Rücksetzer ist der Kurs wieder über seinen 200-Tage-Durchschnitt geklettert und hat sich deutlicher von diesem entfernt. Ein klares Zeichen der Stärke in einem volatilen Marktumfeld.

Nachdem die Aktie des Rückversicherers (ISIN: DE0008430026) am 3. April ihr bisheriges Allzeithoch erreicht hatte, kam es auch hier jüngst zu einer kurzen und heftigen Korrektur, der jedoch schnell eine Gegenbewegung folgte. Diese hat den Kurs wieder deutlicher von seiner 200-Tage-Linie entfernt. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist nach wie vor intakt und die Münchener-Rück-Aktie zählt aus charttechnischer Sicht derzeit zu den besten Werten im DAX.

Aktien aus dem S&P 500 mit neuen Allzeithochs waren in der vergangenen Woche Mangelware. Einer schaffte es trotzdem: TJX Companies (ISIN: US8725401090). Das US-Unternehmen ist der weltgrößte Off-Price-Einzelhändler für Bekleidung und Haushaltswaren und bekannt für Marken wie T.J. Maxx, Marshalls, HomeGoods und TK Maxx. Am Donnerstag erreichte die Aktie ein neues Allzeithoch. Die charttechnische Situation ist spannend: Gelingt es der Aktie, die Konsolidierungsphase seit November 2024 trendkonform nach oben aufzulösen, um den übergeordneten Aufwärtstrend fortzusetzen? Dazu müsste die Zone im Bereich von rund 127 bis 128 US-Dollar nachhaltig überwunden werden.

Turbulente Marktphasen sind gut für Börsenbetreiber wie Deutsche Börse (ISIN: DE0005810055). Wo exzessiv gehandelt wird, fallen viele Gebühren an. Zwar gab es auch hier zuletzt eine größere Kursdelle. Der übergeordneter Aufwärtstrend ist jedoch nach wie vor intakt und der Kurs liegt komfortabel über seinen 200-Tage-Durchschnitt.

Nach dem Flash-Crash am Montag, der zwischenzeitlich zu einem Tagesverlust von rund 27 % führte, kam es noch im Handelsverlauf zu einer dynamischen Gegenbewegung. An den Folgetagen setzte sich der Aufwärtstrend fort. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) bleibt damit in Schlagdistanz zum Allzeithoch vom März bei 1.483 Euro. Zudem notiert der Kurs deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt. Das Chartbild signalisiert damit Stärke.