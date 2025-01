Teilen

Höher, weiter, prunkvoller. Staaten und Unternehmen lassen allen Krisen zum Trotz immer neue milliardenschwere Prachtbauten errichten. Nichts war dabei jemals so teuer, wie der Bau einer Moschee.

10. Parlamentspalast – Bukarest, Rumänien - 4,6 Milliarden US-Dollar*

Der in den 90er Jahren von Diktator Nicolae Ceausescu errichtete Palast ist heute noch das größte Gebäude Europas. Einst mussten Kirchen, Synagogen, ein Kloster und zahlreiche Häuser für den Bau weichen. 20.000 Arbeiter schufteten sechs Jahre lang in Tag- und Nachtarbeit für den Prunkbau. Der britische Historiker Tony Judt beschrieb das Monument einmal als „monströse Metapher für maßlose Tyrannei“. Das Ceausescu- Regime zerfiel noch vor Fertigstellung des Palasts. Fertiggebaut wurde er trotzdem und dient seit 1997 als Sitz der rumänischen Abgeordnetenkammer und seit 2005 zusätzlich dem Senat.

9. One World Trade Center – New York, USA – 4,9 Milliarden US-Dollar

Das mit 541, 3 Metern höchste Gebäude der Vereinigten Staaten wurde 2015 in New York City nach über zehn Jahren Bauzeit an historischer Stelle fertiggestellt. Am 11. September 2001 waren an diesem Platz die Zwillingstürme des ehemaligen World Trade Centers nach Terroranschlägen in sich zusammengebrochen. Für viele US-Amerikaner gilt der neue Wolkenkratzer deshalb als Freedom Tower. So hätte er einst auch heißen sollen, wurde jedoch zugunsten besserer Vermietungsoptionen umbenannt.

8. Wynn Palace, Cotai, Macau – 5,2 Milliarden US-Dollar

Das Casino-Luxus-Hotel wurde 2016 in Macau eröffnet. Es umfasst über 1.700 Zimmer und Suiten, 13 Restaurant, rund 39.000 Quadratmeter Kasinofläche sowie das größte Spa Macaus. Die Sonderverwaltungsregion der Volksrepublik China – bis 1999 portugiesische Kolonie – wird häufig als Las Vegas des Ostens bezeichnet. Was der Strip in Nevadas Glücksspielmetropole für die US-Amerikaner ist, ist Macaus Cotai für die Chinesen. Ein Ort, wie gemacht, für teuren Glitzerbeton.

7. The Cosmopolitan – Las Vegas, USA – 5,3 Milliarden US-Dollar

Ein noch etwas teureres Luxus-Hotel steht, richtig, seit 2010 auf dem Strip in Las Vegas. Die Kasinofläche ist mit etwas über 9.000 Quadratmetern deutlich kleiner als die des Wynn Palace in Macau, dafür hat das Cosmopolitan fast doppelt so viele Zimmer (knapp 3.000). Unfreiwilliger Besitzer der zwei 61-stöckigen Luxus-Türme war übrigens lange Zeit die Deutsche Bank, die das Hotel von Bruce Eichner noch in der Bauphase übernommen hatte, nachdem dem Immobilienmogul das Geld ausgegangen war. Das deutsche Geldhaus hatte Eichner zuvor einen Kredit gewährt und vermied so den Totalverlust.

6. Apple Park- Kalifornien, USA – 6,1 Milliarden US-Dollar

Es dürfte eine der beeindruckendsten Konzernzentralen der Welt sein: der Apple Park im kalifornischen Cupertino. Das 2017 fertiggestellte, ringförmige Gebäude ist mit fast 500 Metern Durchmesser größer als das Pentagon, allerdings ist im Inneren ein 12 Hektar großer Park Teil des Gebäudes. Die Ringform ist eine Anlehnung an die erste Apple-Zentrale, die auf die Adresse Infinite Loop, Endlosschleife, lautete. Der wertvollste Konzern in einem der teuersten Gebäude der Welt – standesgemäß.

5. SoFi Stadium, Kalifornien, USA – 6,3 Milliarden US-Dollar

Das teuerste Stadion der Welt steht in Inglewood, Kalifornien. Es wurde 2020 eröffnet, umfasst über 70.000 Sitzplätze und ist die Heimspielstätte der NFL-Teams Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers. 2028 wird dort ein Teil der olympischen Wettbewerbe ausgetragen werden. SoFi ist derweil ein kalifornischer Finanzdienstleister, der sich für 30 Millionen US-Dollar pro Jahr bis 2040 die Namensrechte gesichert hat. Weltrekord für das Sponsoring einer Sportstätte.

4. Resorts World Sentosa, Singapur – 6,7 Milliarden US-Dollar

Das Resorts World Sentosa befindet sich auf der gleichnamigen Insel, nah an der singapurischen Küste. Darin befinden sich unter anderem die Universal Studios Singapore, ein Casino und das zweitgrößte Ozeanarium der Welt. Ein gigantischer, exklusiver Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Fertiggestellt wurde das Giga-Resort nach gerade einmal drei Jahren Bauzeit 2010.

3. Marina Bay Sands, Singapur – 7,8 Milliarden US-Dollar

Das teuerste Gebäude Singapurs lautet auf den Namen Marina Bay Sands. Die drei 55-stöckigen Hoteltürme sind weltbekannt, inzwischen fast schon so etwas wie das Wahrzeichen des Insel- und Stadtstaates. Eröffnet wurde es ebenfalls 2010. Die drei Türme verbindet ein Dachgarten mit 340 Metern Länge sowie ein in etwa halb so langer Infinity Pool. Fun Fact: Als Vorlage für den Bau dienten Architekt Mosche Safdie Spielkartenstapel.

2. Abraj Al Bait – Mekka, Saudi-Arabien – 19,5 Milliarden US-Dollar

Das Abraj Al Bai ist ein Gebäude der Superlative. Eigentlich besteht es aus einer ganzen Hochhausgruppe, in deren Mitte der Mecca Royal Clock Tower über 600 Meter hoch in den Himmel ragt. Dessen Turmuhr ist die größte der Welt. Der Durchmesser der Ziffernblätter beträgt auf allen vier Seiten 43 Meter, zur Beleuchtung sind zwei Millionen LEDs im Einsatz. Die Nutzfläche des Gebäudekomplexes umfasst mehr als eine Million Quadratmeter. Gebaut wurde das Hotel, um die Millionen Pilger zu beherbergen, die Jahr um Jahr nach Mekka reisen. 30.000 Menschen können im Abraj Al Bait übernachten.

1. Al-Harām-Moschee – Mekka, Saudi-Arabien – 115,2 Milliarden US-Dollar

Die Al-Harām-Moschee, oder auch „Große Moschee“, ist die größte Moschee der Welt – und mit weitem Abstand das teuerste Gebäude der Welt. Sie steht wie das Abraj Al Bait in Mekka und wird seit Jahrhunderten immer wieder umgebaut und erweitert. Allein unter saudischer Herrschaft läuft aktuell die vierte große Erweiterung, an deren Ende 13 Minarette stehen sollen und die allein rund 20 Milliarden US-Dollar kosten dürfte. Zwei Millionen Gläubige könnten während des Haddsch, der islamischen Pilgerfahrt nach Mekka, Platz darin finden, wenn die Um- und Neubauten abgeschlossen sind. Um dies zu ermöglichen, wurde vor Baubeginn ein ganzes Stadtviertel dem Erdboden gleichgemacht.

*Baukosten inflationsbereinigt und nach Berechnungen von Decorative Ceiling Tiles

OG