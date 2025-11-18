Teilen

Bitcoin-Absturz: 5 Gründe für den deutlichen Rücksetzer

Hände mit Smartphone und Trading-App zeigen fallende Kurse. Die Kursbewegung wirft die Frage auf: Ist jetzt schon der Zeitpunkt gekommen, um Bitcoin zu kaufen? (Foto: shutterstock)

Bitcoin rutscht nach seinem Allzeithoch kräftig ab. Fünf zentrale Faktoren belasten den Kurs und sorgen für Verunsicherung unter Anlegern. Warum die Korrektur dennoch Chancen bietet und worauf Investoren jetzt achten sollten.

Nach der starken Phase von April bis zum Allzeithoch im Oktober hat Bitcoin (BTC) deutlich korrigiert. Seit dem Rekordwert von über 126.000 US-Dollar verlor die Digitalwährung rund 30 Prozent und rutschte damit auch bei der Performance seit Jahresbeginn wieder ins Minus. Die jüngste Schwäche folgt auf eine monatelange Rallye und fällt in eine Marktphase, in der mehrere Belastungsfaktoren zusammenkommen. Welche Gründe die aktuelle Entwicklung prägen und ob sich die Korrektur als Einstiegschance erweisen könnte, zeigt der folgende Überblick.

Bitcoin nach Allzeithoch im Abwärtstrend Auch für bekennende Bitcoin-Anhänger gibt es nichts zu beschönigen. Seit dem Hoch im Oktober hat sich ein kurzfristiger Abwärtstrend herausgebildet. Am Dienstag, dem 18. November 2025 rutschte der BTC-Kurs zeitweise unter 90.000 US-Dollar. Verschiedene Faktoren haben diese Entwicklung in den vergangenen Wochen begünstigt.

1. Zins- und Makro-Umfeld als Belastung Das Umfeld für Risikoanlagen hat sich spürbar eingetrübt. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember beträgt nur noch 46 Prozent nach mehr als 90 Prozent vor einem Monat. Höhere oder stabil hohe Anleiherenditen erhöhen die Attraktivität sicherer Alternativen und ziehen Kapital aus spekulativen Assets ab. Die Schwäche des Technologiesektors steht sinnbildlich für die gestiegene Risikoaversion, die auch Bitcoin erfasst hat.

2. ETF-Abflüsse und institutionelle Verkäufe Die Entwicklung zeigt sich auch in börsengehandelten Bitcoin-Vehikeln. Nach deutlichen Zuflüssen im ersten Halbjahr 2025 verzeichnen Spot-Bitcoin-ETFs – allen voran der iShares Bitcoin Trust ETF (ISIN: US46438F1012, Symbol: IBIT) als größter Vertreter – inzwischen klare Netto-Abflüsse. Hunderte Millionen US-Dollar flossen zuletzt ab. Wenn große Fonds oder börsennotierte Krypto-Unternehmen Positionen abbauen, wirkt das nicht nur durch direkte Verkäufe belastend, sondern entfaltet auch Signalwirkung auf den Gesamtmarkt. Viele Anleger orientieren sich an diesen Bewegungen, was die Abwärtsdynamik zusätzlich verstärkt.

3. Hohe Hebel und Liquidations-Kaskaden Auf den Derivatemärkten waren über Monate hinweg stark gehebelte Long-Positionen aufgebaut worden. Das Unterschreiten wichtiger Kursmarken löste im Oktober und erneut im November umfangreiche Zwangsliquidationen aus. Milliarden an Long-Positionen wurden abgebaut. Diese Liquidations-Kaskaden erzeugen zusätzlichen Verkaufsdruck und führen zu Squeezes, bei denen Kurse weiter fallen, als es die fundamentale Lage nahelegen würde.

4. Technische Brüche und überfällige Korrektur Nach dem Anstieg von April bis zum Allzeithoch im Oktober um rund 70 Prozent galt eine Korrektur als überfällig. Der Rückgang des BTC-Kurses um etwa 30 Prozent passt in dieses Bild. Technische Signale haben die Bewegung deutlich beschleunigt. Psychologisch wichtige Marken wie 100.000 US-Dollar und mittelfristige Unterstützungen wurden durchbrochen. Auch gleitende Durchschnitte wie die 150- und 200-Tage-Linie, die als Indikatoren für den langfristigen Trend gelten, wurden unterschritten. Dadurch dürften Stop-Loss-Orders und trendfolgende Strategien weitere Verkäufe ausgelöst haben.

Bitcoin in US-Dollar

5. Sentiment, Regulierung und Risikoaversion Das Marktumfeld ist von zunehmender Vorsicht geprägt. Die zuvor dominierende Euphorie ist einer klaren Zurückhaltung gewichen. Diskussionen über strengere Regulierung, mögliche steuerliche Anpassungen und eine intensivere Aufsicht über Krypto-Plattformen sorgen für weitere Unsicherheit. Das könnte daher vorerst zu einer abwartenden Positionierung bei den Marktteilnehmern geführt haben.

BTC-Kurs unter Druck: Warum die Korrektur zwei Seiten hat Die fünf Gründe zeigen, dass sich die jüngste Schwächephase nicht auf einen einzelnen Auslöser zurückführen lässt, sondern aus dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren entsteht. Für Anleger, die nahe am Allzeithoch eingestiegen sind, ist die Entwicklung dennoch schmerzhaft. Der Rücksetzer hat jedoch auch positive Effekte. Die zuvor überhitzte Stimmung hat sich abgekühlt, was langfristig eine stabilere Ausgangslage schaffen dürfte. Zudem hat sich an den strukturellen Argumenten für Bitcoin nichts geändert. Die Kryptowährung unterscheidet sich grundlegend von klassischen Währungen, die nahezu unbegrenzt vermehrt und zentral gesteuert werden. Bitcoin ist dezentral organisiert und durch seine fixe Geldmenge strukturell deflationär angelegt. Während US-Dollar, Euro oder Yen durch anhaltende Geldschöpfung und hohe Staatsverschuldung an Kaufkraft verlieren, gilt Bitcoin ähnlich wie Gold oder Silber als Schutz vor Inflation und Währungsentwertung. Viele Investoren sehen in ihm daher ein digitales Pendant zu Edelmetallen.

Bitcoin nach Rückgang: Einstiegschance oder noch Geduld gefragt? Für langfristig orientierte Anleger, die Bitcoin als digitales Wertaufbewahrungsmittel betrachten, kann die aktuelle Korrektur eine attraktive Gelegenheit darstellen. Dennoch besteht das Risiko weiterer Abschläge. Der BTC-Chart wirkt angeschlagen und das Sentiment bleibt schwach, was bei einer ohnehin volatilen Anlageklasse zusätzliche Vorsicht verlangt. Wie tief die laufende Schwächephase führt oder wann sie endet, ist offen. Ob bereits der richtige Zeitpunkt für neue Käufe erreicht ist, hängt letztlich von den individuellen Beweggründen für ein Engagement ab. Anleger, die Bitcoin aufgrund seiner potenziellen Rolle als Werterhaltungsmittel langfristig halten und mögliche weitere Rücksetzer aushalten können, können bereits jetzt investieren, bestehende Sparpläne fortsetzen oder neue Sparpläne einrichten. Wer Bitcoin dagegen eher als spekulatives oder kurzfristiges Tradinginstrument nutzt, hat derzeit wenig Anlass für neue Long-Positionen. Ein Einstieg ist erst dann sinnvoll, wenn sich das charttechnische Bild aufhellt und Signale für eine mögliche Bodenbildung sichtbar werden.