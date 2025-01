Teilen

DeepSeek: Der Sturm aus Fernost, der Nvidia und Trump aufmischt

(Bild: picture alliance)

DeepSeek sorgt für Wirbel in der Tech-Welt. Mit innovativen KI-Modellen bedroht es etablierte Player und könnte die Börsenlandschaft nachhaltig verändern.

Ein lautes Rauschen geht durch die Hallen der Tech-Welt, und es ist nicht das Summen eines neuen Gadgets. Es ist DeepSeek, ein Name, der sich in den letzten Wochen still und leise in die Köpfe der Investoren und Tech-Enthusiasten geschlichen hat. Doch was steckt hinter diesem Phänomen, das die Börsenwerte der großen Tech-Giganten ins Wanken bringt und die KI-Landschaft auf den Kopf stellt?

Das Geheimnis hinter DeepSeek DeepSeek, ein KI-Startup aus dem fernen China, hat es geschafft, mit seinen Modellen R1 und V3 die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Diese Modelle übertreffen in Benchmarks teilweise die Leistungen von GPT-4 und Anthropics Claude 3.5. Und das zu einem Bruchteil der Kosten. Mit nur 5,6 Millionen US-Dollar an Trainingskosten und 2,78 Millionen GPU-Stunden hat DeepSeek das geschafft, woran viele andere Tech-Unternehmen scheitern: Effizienz und Leistung in einem Paket zu vereinen.

Ein Bedrohungsszenario für Big Tech? Der chinesische KI-Anbieter DeepSeek hat mit der Einführung seines neuen KI-Modells „R1“ die Technologiemärkte erheblich beeinflusst. Das Modell zeichnet sich durch hohe Effizienz und deutlich geringere Betriebskosten aus, was zu einem massiven Kurssturz der Nvidia-Aktie führte. Am Montag verzeichnete Nvidia einen Rückgang von fast 17 %, was einem Wertverlust von etwa 589 Milliarden US-Dollar entspricht – der größte eintägige Verlust in der Geschichte der Wall Street. Investoren befürchten, dass die kostengünstige Technologie von DeepSeek die Nachfrage nach Nvidias Hochleistungschips reduzieren könnte. Auch andere Tech-Giganten wie Microsoft, Alphabet und AMD sahen sich einem Rückgang ihrer Aktienkurse gegenüber. Die Frage, die sich viele stellen: Kann DeepSeek die hoch bewerteten Tech-Aktien und Startups gefährden?

Ein Schritt in Richtung Innovation Trotz aller Bedenken könnte DeepSeek genau das sein, was die KI-Industrie braucht. Die kostengünstige Entwicklung und Nutzung ihrer Modelle könnte ein wichtiger Schritt in der KI-Innovation sein. Die Open-Source-Strategie von DeepSeek ermöglicht es anderen Unternehmen, die Modelle nachzubauen und weiterzuentwickeln. Dies könnte den Innovationsprozess beschleunigen und die Eintrittsbarrieren für neue Unternehmen senken. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Entwicklungen um DeepSeek als „Weckruf“ für amerikanische Unternehmen. Er betonte, dass die Veröffentlichung von DeepSeek hoffentlich ein Signal für die US-Industrien sei, im Wettbewerb hoch konzentriert zu bleiben, um erfolgreich zu sein. Zudem hob er hervor, dass die kostengünstigere Verfügbarkeit von KI-Technologie positive Auswirkungen haben könnte, da sie Innovationen mit geringeren Ausgaben fördere. Trump kündigte zudem ein umfangreiches KI-Infrastrukturprojekt namens „Stargate“ an, das in den kommenden Jahren Investitionen von mindestens 500 Milliarden US-Dollar in den USA nach sich ziehen soll.