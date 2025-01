Teilen

Aktien > Spezialisierte Player im Fokus

Die fünf aussichtsreichsten KI-Aktien 2025

(Foto: DR MANAGER / Shutterstock)

Auch in diesem Jahr könnten KI-Fantasien maßgeblich die Börsenkurse treiben. Die Analysten von Barclays haben fünf Titel identifiziert, die noch Potenzial versprechen.

5. Credo Technology Statt 80 lautet das neue Kursziel der Barclays-Analysten für die Credo Technology-Aktie nun 90 US-Dollar. Das ergibt derzeit allerdings nur noch eine Kurschance von knapp fünf Prozent, nachdem die Aktie trotz einer Versechsfachung in den vergangenen drei Jahren auch 2025 schon wieder deutlich zugelegt hat. Credo Technology ist vor allem für seine SerDes-Chips bekannt, die essenziell für Rechenzentren und Cloud-Infrastrukturen sind. Die speziellen Halbleiter ermöglichen eine Hochgeschwindigkeits-Übertragung innerhalb von Netzwerken. Im Geschäftsjahr 2023/2024 erzielte Credo Technology noch einen Verlust, der Umsatz lag bei 193 Millionen Dollar. 2024/2025 könnten die US-Amerikaner dank hoher Wachstumsraten jedoch die Gewinnzone erreichen.

Credo Technology Group-Aktie

4. Broadcom Mit einem Kurspotenzial von knapp neun Prozent ist die Aktie von Broadcom, stand jetzt, die viertaussichtsreichste Aktie in der Barclays-Studie. Analyst Thomas O’Malley erhöhte das Kursziel von 205 auf 260 US-Dollar. Ende des vergangenen Jahres sorgte ein Kursanstieg von 25 Prozent binnen eines Tages, durch den der Chip-Hersteller rund 200 Milliarden Dollar an Börsenwert hinzugewann und als achtes Unternehmen der Welt die Billionen-Marke überschritt, für Aufsehen. Anleger feierten ein Umsatzplus von 44 Prozent und ein Gewinnanstieg von 37 Prozent im abgelaufenen Geschäftsjahr. Broadcom profitiert derzeit von einer hohen Nachfrage nach KI-Chips, die Nvidia allein nicht stillen kann. Zudem arbeiten immer mehr Nvidia-Kunden daran, ihre Beschaffung zu diversifizieren, um nicht in zu hohe Abhängigkeiten zu geraten.

Broadcom-Aktie

3. Marvell Technology 20 Prozent Kurspotenzial traut Barclays mit einem Kursziel von 150 US-Dollar der Aktie von Marvell Technology zu. Ähnlich Credo Technology ist Marvell ein kleiner Player am Markt, dafür hochspezialisiert. Mit seinen Halbleitern lassen sich bei hoher Energieeffizienz enorme Datenmengen verarbeiten, zudem ist Marvell führend bei Chips für die 5G-Infrastruktur und stellt ebenfalls Halbleiter speziell für KI-Trainings her. Im Geschäftsjahr 2023/24 stand bei 5,51 Milliarden US-Dollar Umsatz noch ein Verlust in den Büchern, das könnte sich im Geschäftsjahr 2024/25, das Anfang Februar endet, aber bereits positiv verändert haben.

Marvell Technology-Aktie

2. Nvidia Trotz inzwischen fast 3,6 Billionen US-Dollar Börsenwert, traut Barclays der Nvidia-Aktie eine weitere Kurssteigerung in Höhe von 20 Prozent zu. Das Kursziel der Bank liegt bei 175 Dollar. Für den Optimismus gibt es gute Gründe. Nvidia dürfte weiterhin der Maß aller Dinge bleiben, wenn es um KI-Chips geht. Im laufenden Geschäftsjahr, das Ende Januar endet, dürfte sich der Umsatz auf über 130 Milliarden Dollar verdoppeln, der Gewinn von knapp 30 auf zirka 75 Milliarden Dollar steigen. Barclays geht davon aus, dass allein der Umsatz durch die GPU-Verläufe 2025 160 Milliarden Dollar erreicht, nach einhundert Milliarden 2024. Innerhalb der nächsten Jahre, so lautet die Schätzung, könnte Nvidia um 55 Prozent pro Jahr wachsen.

Nvidia-Aktie

1. Lumentum Holdings Das derzeit höchste Kurspotenzial im KI-Sektor sieht Barclays bei Lumentum Holdings. Ausgehend vom aktuellen Kurs und dem Kursziel von 125 US-Dollar liegt es bei 25 Prozent. Die Aktie des Optik-Spezialisten hat ein starkes zweites Halbjahr 2024 hinter sich, in dem sich der Kurs nach einem Tief Sommer mehr als verdoppeln konnte. Die optischen Module von Lumentum werden in den verschiedensten Bereichen verwendet – auch in Rechenzentren für KI-Anwendungen. Unter anderem Alphabet ist Kunde. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 lag bei 1,36 Milliarden Dollar. Gleichzeitig stand jedoch auch ein hoher Verlust von 546 Millionen Dollar in den Büchern.