Teilen

Märkte > Krypto-Hype

Kryptowährungen erleben 2025 einen Boom. Doch die Steuersätze weltweit variieren stark. Wer abkassiert und wo Krypto-Besitzer steuerfrei bleiben.

Kryptowährungen sind wieder in aller Munde. Seit der Hoffnung auf eine kryptofreundliche US-Regierung im November 2024 stiegen die Kurse, allen voran Bitcoin, auf neue Höhen. Doch mit den Gewinnen kommt auch die Frage: Wie viel bleibt davon übrig, wenn der Fiskus seinen Anteil fordert? Die Antwort darauf ist so vielfältig wie die Welt der Kryptowährungen selbst.

In Europa reicht die Spanne von null bis über 50 Prozent. Länder wie Malta und Zypern verzichten komplett auf eine Besteuerung, während in Deutschland, Belgien oder Dänemark die Steuersätze je nach Einkommen oder Handelsaktivität in schwindelerregende Höhen klettern können.

Höchststeuersätze: Wenn der Fiskus zuschlägt

In Deutschland, Belgien, Slowenien und Dänemark kann der Steuersatz auf Kryptowährungen bis über 50 Prozent steigen. Hier wird der Gewinn aus dem Handel mit Bitcoin und Co. schnell zum teuren Vergnügen. Der Steuersatz richtet sich oft nach dem Einkommen oder der Professionalität des Handels. Wer also viel verdient oder professionell handelt, muss tief in die Tasche greifen.