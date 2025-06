Teilen

Märkte > Vom Kurzurlaub zur Konjunktur

Tourismus, Onlinehandel, Blumenmarkt – Pfingsten entfaltet ökonomische Kraft fernab von Konsumklischees und kurbelt regionale Märkte an.

Wenn der Heilige Geist Einzug hält, schnellen in den deutschen Mittelgebirgen die Zimmerpreise nach oben. Was sich wie eine theologische Pointe liest, ist in Wahrheit ein handfester Wirtschaftsfaktor: Pfingsten wirkt – jenseits seines religiösen Kerns – als kräftiger Konjunkturimpuls, vor allem für das Rückgrat der deutschen Ökonomie, den Mittelstand.

Gerade in einer Zeit, in der Freizeitgestaltung und Erholung zu Schlüsselkomponenten im wirtschaftlichen Denken werden, lohnt sich ein Blick auf die ökonomischen Facetten dieses Feiertags.

Der stille Motor: Wie der Pfingstmontag unbemerkt Wirtschaft schreibt

Während Politiker über Fachkräftemangel und Lieferengpässe sprechen, schreibt der Pfingstmontag still seine eigene Erfolgsgeschichte – nicht in Leitartikeln, sondern in digitalen Warenkörben und ausgebuchten Wellnesshotels. Während in den Innenstädten die Schaufenster dunkel bleiben, läuft der Onlinehandel zur Hochform auf.

Was hier wirkt, ist ein Leerlauf im stationären Handel, bei gleichzeitiger Beschleunigung im digitalen Raum. Mit einem Umsatzplus von bis zu zwölf Prozent in manchen Bereichen wird Pfingsten zum Beweis dafür, dass Feiertage nicht nur kulturelle Bedeutung haben, sondern auch algorithmische.