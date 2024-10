Teilen

Hohe Bewertungen, Marktkonzentration und wirtschaftliche Abschwünge könnten die Börsen-Party in den USA bald beenden, prophezeien die Analysten von Goldman Sachs.

Der Aktienmarkt – für viele das Synonym für Wachstum und Wohlstand. Doch laut Goldman Sachs könnte diese goldene Ära vor allem für einen Börsenliebling bald enden. Die Experten der Investmentbank haben ihre Kristallkugel poliert und sehen eher graue Wolken am Horizont.

Der Blick in die Zukunft: Drei Prozent Rendite

Goldman Sachs hat eine ernüchternde Prognose für den S&P 500 abgegeben. In den kommenden zehn Jahren soll die annualisierte Rendite gerade mal drei Prozent betragen. Eine deutliche Abkühlung im Vergleich zu den beeindruckenden 13 Prozent des letzten Jahrzehnts. „Anleger sollten sich darauf einstellen, dass die Aktienrenditen in den nächsten zehn Jahren im Vergleich zu Anleihen und Inflation am unteren Ende der typischen Performanceverteilung liegen“, heißt es in einem Bericht, der „Business Insider“ vorliegt.

Hohe Bewertungen: Die Party ist vorbei

Ein Grund für die düsteren Aussichten sind die aktuellen Bewertungen am Aktienmarkt. Mit einem zyklisch bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38 ist der Markt heiß gelaufen. Historisch gesehen bedeutet das: niedrige zukünftige Renditen. Die Party könnte also bald vorbei sein.

Goldman Sachs warnt auch vor der hohen Marktkonzentration. Nur wenige große Tech-Unternehmen, wie Nvidia und Alphabet, treiben den S&P 500 an. Diese Dominanz birgt Risiken. „Wenn die Konzentration am Aktienmarkt hoch ist, wird die Performance des Gesamtindex stark von den Aussichten einiger weniger Aktien bestimmt“, schreiben die Analysten. Die Geschichte zeigt, dass es schwer ist, langfristig hohe Wachstumsraten zu halten.

Wirtschaftliche Abschwünge: Mehr Wolken am Horizont

Die Wirtschaft könnte in den nächsten Jahren öfter ins Straucheln geraten. Goldman Sachs rechnet mit vier wirtschaftlichen Schrumpfungen in den USA in den nächsten zehn Jahren. In Zeiten der Abschwächung fallen die Aktienrenditen oft ins Minus. Das klingt nicht gerade nach rosigen Zeiten.

Eine Verlangsamung des Wachstums bei großen Unternehmen könnte den gesamten Markt in Mitleidenschaft ziehen. Wenn die Großen schwächeln, leidet der ganze Index. Und das könnte die Investoren auf dem falschen Fuß erwischen.

Zinsniveau: Anleihen im Aufwind

Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen liegen derzeit bei über vier Prozent. Das macht Anleihen für Investoren attraktiver als den Aktienmarkt. Ein weiterer Grund, warum die Aktienrenditen in den kommenden Jahren unter Druck stehen könnten.

Die Prognosen von Goldman Sachs werfen ein eher düsteres Licht auf die Zukunft des Aktienmarktes. Doch ist wirklich alles so schwarz? Sicher, die hohen Bewertungen und die Marktkonzentration sind nicht zu leugnen. Doch die Geschichte hat gezeigt, dass Märkte sich oft anders entwickeln als erwartet. Vielleicht ist es an der Zeit, kreativ zu denken und neue Strategien zu entwickeln. Denn eines ist sicher: Der Markt wird niemals langweilig.

