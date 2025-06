Teilen

Meta sichert sich Atomstrom für 20 Jahre – ein Signal für die Energiezukunft der Tech-Branche. Welche Unternehmen profitieren könnten und worauf Anleger jetzt achten sollten.

Der Technologiesektor erlebt einen signifikanten Wandel in seiner Energiestrategie. Meta Platforms (ISIN: US30303M1027), der Mutterkonzern von Facebook, hat einen wegweisenden 20-Jahres-Vertrag mit dem Stromversorger Constellation Energy (ISIN: US21037T1097) abgeschlossen. Ab 2027 wird Meta die gesamte Stromproduktion des Clinton Clean Energy Center in Illinois beziehen. Dieses Abkommen sichert nicht nur die langfristige Energieversorgung für Metas energieintensive Rechenzentren, sondern unterstützt auch die Verlängerung der Betriebslizenz des Kraftwerks über das ursprünglich geplante Schließungsdatum hinaus.

Kernenergie als Antwort auf steigenden Energiebedarf

Dieser Schritt ist eine strategische Reaktion auf den wachsenden Energiebedarf, der durch den Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) verursacht wird. Meta ist nicht allein mit seiner Hinwendung zur Kernenergie. Microsoft (ISIN: US5949181045) hat ebenfalls einen 20-Jahres-Vertrag mit Constellation Energy abgeschlossen, der die Reaktivierung eines stillgelegten Reaktors im Three Mile Island Kraftwerk in Pennsylvania vorsieht. Google, eine Tochter von Alphabet (ISIN: US02079K3059) plant ab 2030 den Bezug von Energie aus neuartigen kleinen modularen Reaktoren (SMRs) des Entwicklers Kairos Power. Auch Amazon (ISIN: US0231351067) verfolgt ähnliche Projekte und investiert in fortschrittliche Reaktortechnologien.