Aktien > Trendstarke Favoriten

Neue Allzeithochs und starke Trends: Aktien wie Uber, Booking oder MTU Aero Engines zeigen derzeit auffällige Stärke. Welche Titel ebenfalls technische Signale senden – jetzt kompakt analysiert.

Immer wieder rücken an den internationalen Börsen Aktien in den Fokus, die mit klaren Aufwärtstrends und frischen Kursrekorden überzeugen. In dieser Ausgabe stellen wir ausgewählte Titel vor, die aktuell durch technische Stärke und markante Chartbilder auffallen – kompakt aufbereitet und als Impuls für Ihre eigene Analyse.