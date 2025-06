KGV, KCV & Co. im Fokus

Tesla im Check: Aktienbewertung bleibt nach Trump-Musk-Eklat hoch

Tesla-Aktie nach Trump-Musk-Eklat im Fokus: Bewertung bleibt trotz Kursrückgang hoch. Was sagen KGV und KCV?

Donald Trump und Elon Musk haben sich am Donnerstag einen medienwirksamen Schlagabtausch in den sozialen Medien geliefert. Dies blieb nicht folgenlos an der Börse. Die Tesla-Aktie knickte deutlich ein. Wie ist nun die Bewertung?