Target im Value-Check: 54 Jahre Dividenden­wachstum, attraktive Bewertung und hohe Dividenden­rendite machen den Premium­discounter nach dem Kurseinbruch spannend für Anleger.

Starke Ausschüttungshistorie und solide Dividendenrendite

Der US-Einzelhändler Target (ISIN. US87612E1064) bleibt seiner Dividendenpolitik treu. Für das dritte Quartal 2025 hat das Unternehmen eine Dividende von 1,14 US-Dollar je Aktie beschlossen. Das entspricht einer Erhöhung um 1,8 Prozent gegenüber den zuvor gezahlten 1,12 US-Dollar. Die Ausschüttung ist für den 1. September 2025 vorgesehen und wäre die 232. Dividendenzahlung in ununterbrochener Folge seit Oktober 1967, dem Monat des Börsengangs. Target hat bislang in jedem Quartal eine Dividende gezahlt und diese inzwischen 54 Jahre in Folge erhöht. Auf Basis der neuen Dividende ergibt sich eine aktuelle Rendite von rund 4,6 Prozent. Damit bewegt sich die Aktie in einem für Target historisch hohen Bereich. Mit einem Payout-Ratio von durchschnittlich ca. 24 Prozent für den Zeitraum 2015 bis 2025 ist die Dividende zudem gut abgesichert.