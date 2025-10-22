Teilen

Beitrag teilen Link in die Zwischenablage kopieren Link kopieren Suchfunktion schließen

Analysen > Überbewertung

Netflix: Kursrisiko wächst, Rückschlagpotenzial bei rund 50 Prozent

Netflix: Zeit abzuschalten? Nach den Quartalszahlen gerät die Aktie unter Druck. Das charttechnische Bild trübt sich weiter ein, auch die Bewertung bleibt ein Kursrisiko. (Foto: Shutterstock)

Nach den Quartalszahlen verliert die Netflix-Aktie an Schwung. Analytische Modelle zeigen ein mögliches Rückschlagpotenzial von rund 50 Prozent. Warum die Bewertung inzwischen zu hoch erscheint und Anleger vorsichtig sein sollten.

Nach soliden, aber nicht überragenden Quartalszahlen reagierte die Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) mit Verlusten. Die Zahlen selbst geben wenig Anlass zur Sorge, doch die Bewertung wirkt zunehmend überzogen. Analytische Modelle deuten auf ein theoretisches Rückschlagpotenzial von rund 50 Prozent hin. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob die Luft für die Aktie allmählich zu dünn wird.

Solides Wachstum, aber Sonderfaktor drückt aufs Ergebnis Netflix hat am 21. Oktober 2025 nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Umsatz stieg um 17,2 Prozent auf 11,51 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis erhöhte sich auf 3,25 Milliarden US-Dollar nach 2,91 Milliarden im Vorjahr. Damit erfüllte der Konzern die Umsatzerwartungen, blieb beim Ergebnis aber leicht hinter den Prognosen zurück. Grund war eine einmalige Belastung von 619 Millionen US-Dollar aus einem laufenden brasilianischen Steuerstreit. Die operative Marge sank dadurch auf 28,2 Prozent nach 29,6 Prozent im Vorjahr und 34,1 Prozent im zweiten Quartal. Ohne den Sondereffekt hätte Netflix nach eigenen Angaben seine Prognose übertroffen und an die höheren Werte der Vorquartale angeknüpft. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von rund 17 Prozent auf 11,96 Milliarden US-Dollar und ein operatives Ergebnis von 2,86 Milliarden US-Dollar. Insgesamt zeigt sich damit ein solides Zahlenwerk, das nur durch den steuerbedingten Sondereffekt etwas an Glanz verliert. Netflix setzt damit seinen Erfolgskurs der letzten Jahre fort.

Stabile Ertragskraft als Fundament des Erfolgs Gleichwohl zeigt sich im übergeordneten Trend eine nachlassende Wachstumsdynamik bei den Einnahmen, was angesichts der inzwischen erreichten absoluten Umsatzgrößen kaum überrascht. Gleichzeitig hat es das Unternehmen in den vergangenen Jahren geschafft, seine Gewinnmargen trotz steigender Kosten kontinuierlich auszuweiten. In den ersten neun Monaten 2025 wurde bei der operativen Marge, trotz der im Jahresverlauf nachlassenden Wachstumsdynamik, mit über 31 Prozent ein neuer Spitzenwert erreicht. Im Gesamtjahr 2024 lag sie bei 26,7 Prozent, nach 20,6 und 17,8 Prozent in den beiden Vorjahren. Diese Entwicklung verdeutlicht die stetige Verbesserung der Profitabilität, was in den letzten Jahren sicherlich auch mit zur guten Kursentwicklung der Aktie beigetragen hat. Auch der operative Cashflow hat sich deutlich erhöht und bildet inzwischen eine solide Ertragsbasis. Nach 7,39 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr 2024 erreichte er in den ersten neun Monaten 2025 bereits über 8 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Allerdings verändert sich das Marktumfeld deutlich, was den Wettbewerb im Streaminggeschäft weiter verschärft.

Marktführer unter zunehmendem Wettbewerbsdruck Netflix ist mit über 300 Millionen Abonnenten in mehr als 190 Ländern der weltweit größte Streaming-Anbieter. Blockbuster-Produktionen wie „Stranger Things“ oder „The Crown“ haben Netflix in den letzten Jahren Kultstatus verschafft. Auch bei Eigenproduktionen gilt der Konzern als Taktgeber der Branche und prägt Trends im internationalen Serien- und Filmgeschäft. Doch die Konkurrenz wächst rasant. Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ und Warner Bros. Discovery mit Max investieren Milliarden in neue Inhalte und wollen sich Marktanteile sichern. Während Netflix in vielen Ländern bereits nahezu gesättigt ist, versuchen Wettbewerber mit günstigeren Abo-Modellen, regionalen Inhalten und exklusiven Produktionen Kunden abzuwerben. Trotz der zunehmenden Konkurrenz bleibt Netflix zuversichtlich und setzt auf neue Wachstumsfelder, um die Marktführerschaft langfristig zu sichern.

Wachstumskurs soll fortgesetzt werden Das Management zeigte sich nach den Zahlen optimistisch. Gregory Peters erklärte, das Geschäft entwickle sich weiterhin sehr robust und die Ergebnisse lägen im Rahmen der Erwartungen. Netflix erzielte im dritten Quartal den höchsten Anteil an TV-Nutzungszeit in den USA und Großbritannien. Peters kündigte zudem an, die Werbeerlöse im laufenden Jahr mehr als zu verdoppeln. Theodore Sarandos betonte, Netflix habe trotz seiner Größe noch erhebliche Wachstumsmöglichkeiten, da das Unternehmen erst rund sieben Prozent des adressierbaren Marktes abdecke. Finanzchef Spencer Neumann hob hervor, dass die finanziellen Ziele unverändert gelten. Für das kommende Jahr rechnet das Management mit weiterem Umsatzwachstum, steigenden Margen und einem höheren freien Cashflow. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Ausbau des Anzeigengeschäfts. Peters erklärte, Netflix wolle die Zahl der Werbekunden erhöhen, die Formate diversifizieren und die Datenbasis für gezieltere Werbung erweitern. Neue Inhalte, Live-Formate und der Ausbau des Gaming-Angebots sollen zusätzliches Nutzerwachstum ermöglichen. Die Zuversicht des Managements steht allerdings in deutlichem Kontrast zur Marktbewertung, die gemessen an den Fundamentaldaten sehr anspruchsvoll wirkt.

Netflix-Aktie: Bewertung zeigt deutliches Rückschlagpotenzial Nach aktuellen Berechnungen liegt das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) bei rund 59 und damit deutlich über dem langfristig vertretbaren Niveau. Auf Basis realistischer Wachstumsannahmen ergibt sich ein fairer Unternehmenswert, vereinfacht über ein Discounted-Cashflow-Modell berechnet, von etwa der Hälfte der aktuellen Marktkapitalisierung. Das entspricht einem theoretischen Rückschlagpotenzial von rund 50 Prozent. Selbst unter Annahme eines Cashflow-Wachstums von 30 bis 40 Prozent in den kommenden Jahren ergibt sich ein rechnerisch vertretbares KCV von 30 bis 35. Der Markt bewertet Netflix jedoch derzeit mit nahezu dem Doppelten dieses Werts. Damit ist im aktuellen Kurs bereits sehr viel Optimismus über das künftige Ertragspotenzial eingepreist.

Überbewertungen halten selten ewig Erfahrungsgemäß halten sich Überbewertungen an der Börse aber oft länger, als es die Fundamentaldaten rechtfertigen. Wenn die Erwartungen jedoch ins Stocken geraten, rückt die Bewertung schnell wieder in den Fokus. Häufig gleichen sich überzogene Kursniveaus dann entweder durch deutliche Rückgänge oder über längere Phasen mit geringen Zuwächsen oder Seitwärtsbewegungen an. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass selbst erfolgreiche Unternehmen davon nicht verschont bleiben. Microsoft beispielsweise erreichte nach dem Hoch von 1999 erst 15 Jahre später wieder seine damaligen Kursstände, obwohl die Gewinne in dieser Zeit stetig gestiegen waren. Überträgt man diese Erfahrung auf Netflix, zeigt sich ein ähnliches Muster. Das Unternehmen überzeugt operativ, doch die aktuelle Bewertung wirkt anspruchsvoll. Eine Normalisierung des Bewertungsniveaus, sei es durch Kursrückgänge oder durch längere Phasen der Stagnation, erscheint daher auf mittlere Sicht vorstellbar. Neben der hohen Bewertung liefert auch die charttechnische Entwicklung Anlass zur Vorsicht.

Technische Lage zeigt Schwächesignale Nach den vorgelegten Quartalszahlen zeigte die Netflix-Aktie eine erste negative Kursreaktion. Damit könnte sich das charttechnische Bild eintrüben. Nach dem Allzeithoch Ende Juni bei 1.341,15 US-Dollar war die Aktie in eine Korrektur übergegangen. Anfang Oktober wurde dabei das bisherige Korrekturtief von Anfang August bei 1.144,71 US-Dollar bereits einmal getestet, konnte sich zunächst jedoch behaupten. Derzeit steht diese Marke erneut zur Disposition. Zudem wurde inzwischen auch die 150-Tage-Durchschnittslinie unterschritten, die als wichtiger Indikator für den langfristigen Trend gilt. Ein nachhaltiger Bruch dieser Linie in Verbindung mit einem Unterschreiten der 1.144er-Marke wäre ein klares Warnsignal. In diesem Fall wäre der übergeordnete Aufwärtstrend verletzt, was weiteres Abwärtspotenzial eröffnen könnte.

Netflix

Netflix: Operative Stärke trifft auf Bewertungsrisiken Netflix bleibt ein hervorragendes Unternehmen mit starker Marktposition und hoher Profitabilität. Die weltweite Führungsrolle im Streaminggeschäft dürfte dem Konzern auch künftig eine solide Geschäftsentwicklung sichern. Gleichzeitig nehmen jedoch Konkurrenz und Kostendruck spürbar zu. Auch die Wachstumsdynamik dürfte in den kommenden Jahren weiter nachlassen. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Anpassung der Bewertung über kurz oder lang wahrscheinlich. Ob das theoretische Rückschlagpotenzial von über 50 Prozent tatsächlich realisiert wird, lässt sich schwer abschätzen. Klar ist jedoch: Für Value-orientierte Anleger bietet die Aktie derzeit keinen attraktiven Einstieg.