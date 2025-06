Teilen

Nike legt Ergebniszahlen vor und die Börse reagiert positiv. Doch wie steht es um die Bewertung? Wir zeigen, ob KGV und KCV einen Einstieg rechtfertigen.

In dieser Rubrik nehmen wir börsennotierte Unternehmen unter die Lupe, mit besonderem Blick auf Kennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) und Dividendenrendite. Ist der aktuelle Kurs fair bewertet, überteuert oder bieten sich vielleicht sogar eine Value-Chance? Diesmal im Fokus ist Sportartikelhersteller Nike.

Trotz dieser positiven Impulse bleibt jedoch festzuhalten, dass sich die Nike-Aktie weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend befindet. Ob die jüngste Aufwärtsbewegung bereits den Beginn eines nachhaltigen Trendwechsels markiert, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen. Das Chartbild hat sich zwar verbessert, reicht aber noch nicht aus, um klare mittelfristige oder langfristige Kaufsignale abzuleiten. Umso spannender ist daher die Frage nach der aktuellen Bewertung der Aktie. Gibt es nach Jahren im Abwärtstrend nun Argumente für neue Long-Positionen?

Branchenprimus Nike (ISIN: US6541061031) hat am Donnerstag, dem 26. Juni, nach Börsenschluss seine aktuellen Quartalszahlen vorgelegt. Die erste Reaktion fiel positiv aus – sowohl im nachbörslichen Handel als auch am Freitagmorgen vor Börseneröffnung. Setzt sich diese Entwicklung im regulären Handel fort, könnte die Aktie das zuletzt markierte Zwischenhoch bei 64,85 US-Dollar überwinden. Damit wäre der kurzfristige Aufwärtstrend bestätigt, der sich seit dem Mehrjahrestief im April bei 52,28 US-Dollar herausgebildet hat. Ein solcher Ausbruch wäre ein weiteres technisches Signal für Stärke auf kurzfristiger Ebene.

Bewertung bleibt ambitioniert: Kennzahlen deuten nicht auf ein Schnäppchen hin

Die Bewertungskennzahlen sprechen derzeit eher gegen einen günstigen Einstieg. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29,4 und damit über dem 20-Jahres-Durchschnitt von 24,5. Beim Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) ergibt sich ein Wert von 21,3, der in etwa dem langjährigen Mittel von 21,9 entspricht. Relativ zur Historie zeigt die Aktie somit ein gemischtes Bild. Etwas positiver fällt der 10-Jahres-Vergleich aus: Das KGV liegt hier leicht unter dem Durchschnitt von 29,8, während das KCV mit 21,3 sogar etwas deutlicher unter dem Durchschnitt von 27,2 liegt – was auf den ersten Blick für eine Unterbewertung sprechen könnte.

Allerdings sollte man auch die absoluten Bewertungsniveaus betrachten. Denn ein KGV und KCV von jeweils über 20 impliziert hohe Erwartungen an zukünftige Gewinn- und Cashflow-Steigerungen. Es bedarf einer gewissen Portion Optimismus, um diese Wachstumsraten als realistisch anzusehen. Kurzum: Die Nike-Aktie ist trotz des deutlichen Kursrückgangs in den vergangenen Jahren noch immer kein klassisches Value-Schnäppchen. Nach Jahren mit einer deutlichen Überbewertung könnte die grundsätzliche Anpassung an ein angemessenes Bewertungsniveau noch nicht abgeschlossen sein.