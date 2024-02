SMA Solar Technology: Enttäuschendes vom Konkurrenten

Dunkle Wolken hingen in der vergangenen Woche über vielen Solarwerten. So gehörte der SDAX- und TecDAX-Wert SMA Solar Technology (WKN: A0DJ6J) zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Von dem Spezialisten für Photovoltaik- und Speichersystemtechnik (u. a. Solar- und Batteriewechselrichter, Speichersysteme, Ladelösungen für Elektrofahrzeuge) gab es allerdings keine Neuigkeiten. Das Unternehmen wird in der kommenden Woche am 29. Februar seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 vorlegen und eine Prognose für 2024 abgeben. In der vergangenen Woche hatte jedoch der US-Konkurrent SolarEdge Technologies (WKN: A14QVM) Ergebnisse und Prognosen veröffentlicht, die offenbar nicht gut angekommen sind, wie der deutliche Kursrückgang zeigt. Dies scheint die Unsicherheit verstärkt zu haben, dass auch SMA Solar Technology weiter unter der Branchenflaute leiden könnte. Charttechnisch befindet sich die Aktie weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend und scheint den Bereich um 45,50 Euro nochmals auf seine Tragfähigkeit testen zu wollen. Ein nachhaltiger Rutsch darunter, insbesondere unter das Zwischentief vom Januar dieses Jahres bei 45,20 Euro, könnte für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung sprechen.