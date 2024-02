Da Nvidia an Börsenwert nun sogar bisherige Marktriesen wie Amazon, Meta (Facebook) Alphabet (Google) und Tesla hinter sich lässt, richten sich in der globalen Techbranche die Augen auf den Gründer und CEO Jensen Huang. Elon Musk, Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos sind plötzlich nicht mehr so cool wie der taiwanesisch-amerikanische Nvidia-Held.



Jen-Hsun (amerikanisiert Jensen) Huang ist Jahrgang 1963 und anders als die andern Tech-Titanen. Er zeigt sich schon mal im Muscle-Shirt und präsentiert gerne in Lederjacken. Auf dem Oberarm hat er sich ein Tatoo mit dem Nvidia-Firmenlogo stechen lassen, als der Aktienkurs vor vier Jahren die Marke von 100 Dollar überstiegen hat. Heute kostet die Aktie fast 800 Dollar. Die Tätowierung und die schwarzen Lederjacke wirken nach rebellischer Rocker-Ästhetik. Doch davon will Huang nichts wissen. Auf die Frage, was er von seinem Status als Mode-Ikone dank seiner Jacke hält, antwortete er: "Kommen Sie mir nicht so. Ich bin froh, dass meine Frau und meine Tochter mich anziehen." Im übrigen habe das Tatoo „verflucht weh“ getan, so etwas würde er nie wieder machen. Er wolle ohne weitere Tatoos „würdevoll altern“.



Huang wurde in Tainan, im Südwesten Taiwans geboren. Seine Familie lebte eine Zeit lang in Thailand und wanderte dann in die USA aus. Huang erhielt 1984 seinen Bachelor in Elektrotechnik und 1992 seinen Master in Elektrotechnik von der Standord University. Nach dem College war er zunächst bei LSO Logic und beim Chiphersteller AMD angestellt. An seinem 30. Geburtstag, dem 17. Februar 1993, gründete er zusammen mit Chris Malachowsky und Curtis Priem - zwei Ex-Mitarbeitern von Sun Microsystems - die Nvidia Corporation. Die drei Gründer träumten von futuristischen Computern mit beschleunigten, grafikorientierten Chips. Sie galten anfangs als Zocker-Chipbastler für Videospielkonsolen und verbrannten die ersten 10 Millionen Startkapital. Heute fasst Huang die wilden Aufbaujahre und seine Fehler so zusammen: „Wissen Sie, jedes Unternehmen macht Fehler, und ich mache eine Menge davon. Und einige davon brachten das Unternehmen in Gefahr, vor allem am Anfang, weil wir klein waren und es mit sehr, sehr großen Unternehmen zu tun hatten, und wir versuchten, diese brandneue Technologie zu erfinden…Dabei wussten wir zuweilen selbst kaum, was wir genau tun. Wenn man etwas tut, was noch nie zuvor gemacht wurde, weiß man nicht genau, was man tut. Auf der anderen Seite gibt es diese riesigen Unternehmen, die wollen, dass man die Branche nicht stört. Und so haben wir anfangs einige Produktfehler gemacht. Es gab auch einige strategische Fehler, die ich gemacht habe. Wenn ich ehrlich, gab es richtig viele davon. Ich habe vor allem versucht, dafür zu sorgen, dass sich das Unternehmen an unsere Lehren aus den Fehlern erinnert.“