Goodbye Germany

Lebensart > Die beliebtesten Auswanderungsziele im Check

Immer mehr Deutsche sind unzufrieden – und wandern aus. Ist es anderswo wirklich so viel besser?

Sonderburg, eine Kleinstadt im Süden Dänemarks mit rund 28.000 Einwohnern, kämpfte jahrelang mit sinkenden Einwohnerzahlen. Vor allem junge Dänen zog und zieht es in die Ballungsräume des skandinavischen Landes, und da vor allem in die Hauptstadt, nach Kopenhagen. Dennoch gelang der Kommune 2023 die überraschende Kehrtwende. Daten der Dänischen Statistikbehörde zufolge, stieg die Einwohnerzahl in Sonderburg im vergangenen Jahr erstmals wieder an. Das liegt mitunter an einem rasant steigenden Zustrom deutscher Einwanderer, die Dänemarks südlichste Regionen nahe der Grenze zur Bundesrepublik zunehmend als Sehnsuchtsziel auserkoren haben. Dazu gehören neben Sonderburg auch Apenrade, Tondern und Hadersleben. Von 2020 bis 2024 hat sich die Zahl der dort lebenden Deutschen von 4.670 auf 8.200 fast verdoppelt.

Es ist nur ein Beispiel für die nun schon seit einigen Jahren währende Auswanderungslust der Deutschen. Seit 2005 ist laut Statistischem Bundesamt eine Nettoabwanderung bei Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit festzustellen. Insgesamt wanderten 2023 rund 265.000 Deutsche in andere Länder aus. Bei etwas mehr als 191.000 Zuzügen entspricht das einem negativen Saldo von 74.000. Im Jahr zuvor war der mit 83.000 Personen sogar noch höher ausgefallen. Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nach, leben rund 3,8 Millionen deutsche Staatsbürger im Ausland. Das sind rund fünf Prozent der Gesamtbevölkerung. Innerhalb der OECD-Staaten liegt der Anteil nur bei den Polen und Briten noch höher.

Zu den beliebtesten Auswandererzielen zählten für die Deutschen auch 2023 wieder die Schweiz, Österreich und die USA. Dänemark schaffte es trotz steigender Beliebtheit nicht in die Top Ten, dafür Spanien, Frankreich, Türkei, Großbritannien, Polen, Niederlande und Italien. Die Gründe für ein „Goodbye Deutschland“ sind verschieden. Am häufigsten sind berufliche Veränderungen der Auslöser dafür, die Heimat zu veranlassen. Bei einer Umfrage des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) gab 2019 mehr als die Hälfte der Befragten an, wegen eines neuen Jobs ins Ausland gegangen zu sein. Oft handelt es sich der Studie nach um eher junge Menschen mit einem Durchschnittalter von 37, die in der Mehrzahl Akademiker sind. Aber auch für ältere Menschen wird es scheinbar immer attraktiver, den Ruhestand nicht in Deutschland zu verbringen. Angaben des Deutschen Rentenversicherungsbundes (DRV) nach, gehen inzwischen sieben Prozent aller deutschen Renten ins Ausland. Innerhalb der vergangenen 20 Jahre entspricht das einem Plus von fast 40 Prozent.

Warum genau nun aber Menschen zum Arbeiten oder für ihren Ruhestand ins Ausland gehen, bleibt im Ungefähren. Mal sind es finanzielle, also niedrigere Steuern oder ein besseres Gehalt, mal geringere Bürokratielasten, mal schlicht die Lebensqualität inklusive warmem Wetter. Fakt ist: Deutschland wird bei Deutschen unbeliebter.

Aber ist anderswo wirklich alles so viel besser? Und wer bietet eigentlich was? Lohnt ein Umzug nach Spanien oder Italien wegen der langen Sommer? Oder schrecken die hohen Arbeitslosenquoten in Europas Süden nicht doch ab? Wie steht es um die Bildungschancen, die Gesundheitsversorgung – und wie oft regnet es eigentlich wirklich in Großbritannien? Ein Kurz-Überblick, nicht immer ganz ernst gemeint.