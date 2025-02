Teilen

Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich kurz vor der Bundestagswahl 2025 auf einem hohen Niveau. Doch was steckt hinter dem Kursfeuerwerk der letzten Monate und wie nachhaltig ist der Aufschwung?

15 Prozent Plus seit Jahresbeginn - der DAX legt ein Tempo vor, das selbst hartgesottene Börsianer staunen lässt. In nur sechs Wochen hat der deutsche Leitindex die durchschnittliche Performance von zwei Börsenjahren abgeliefert. Doch während die einen bereits euphorisch die Sektkorken knallen lassen, mahnen andere zur Vorsicht. Denn am 23. Februar 2025 steht die vorgezogene Bundestagswahl an - und die könnte das Kartenhaus an den Märkten schnell zum Einsturz bringen.

Die Kursrallye in 2025 erinnert manche Beobachter sogar an die wilden Zeiten des Neuen Marktes. Doch was treibt den DAX wirklich an? Ist es die Hoffnung auf eine wirtschaftsfreundliche Regierung nach der Wahl? Oder stecken ganz andere Faktoren hinter dem Höhenflug?

Fakt ist: Der deutsche Aktienmarkt hat die internationalen Börsen in den letzten Wochen regelrecht abgehängt. Während der japanische Nikkei seit Jahresbeginn auf der Stelle tritt, ist der deutsche Leitindex förmlich explodiert. „Deutsche Aktien sind im Schnitt so weit von ihren Tiefstkursen der letzten 200 Tage entfernt wie in keinem anderen großen Aktienindex weltweit“, konstatieren die Experten von Lynx-Broker. Eine Entwicklung, die Anleger elektrisiert - aber auch nervös macht.

Besonders auffällig: Rüstungsaktien wie Rheinmetall schießen durch die Decke. Der Konzern hat seinen Börsenwert seit Ende 2021 nahezu verzehnfacht. „Die Eskalation im Kurs bei Rheinmetall wird sehr deutlich, wenn man die gegenwärtige Bewertung von 43 Milliarden Euro ansieht“, rechnet Experte Jürgen Molnar von RoboMarkets vor. Doch auch Technologiewerte wie SAP oder Industriekonzerne wie Siemens Energy ziehen kräftig an.