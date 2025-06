Teilen

Wells Fargo-Strategiechefin Tracie McMillion sieht Einstiegschancen bei Tech-Werten. Insgesamt hat die US-Bank vier Sektoren identifiziert, die im zweiten Halbjahr den Markt outperformen könnten.

Für Wells Fargo-Strategin Tracie McMillion haben sich dadurch Einstiegschancen ergeben. „Diese Titel gehören bei Marktrücksetzern auf die Einkaufsliste“, wird die Bankerin im Ausblick der US-Bank für das zweite Börsenhalbjahr zitiert. In dem Bericht will Wells Fargo insgesamt vier Sektoren identifiziert haben, die in den kommenden sechs Monaten den breiten Markt outperformen könnten, darunter die Technologiebranche. Mit Blick auf die großen und mittelgroßen Konzerne in diesem Bereich schrieb CIO Darell Cronk: „Sie verfügen über genügend Skaleneffekte, um Zölle weiterzugeben und über solidere Bilanzen.“ In unruhigen Zeiten könnten die führenden Tech-Konzerne mit ihrer Größe, Qualität und Preissetzungsmacht punkten, heißt es in dem Outlook-Papier der Bank weiter. Aktien, wie die von Alphabet sind derzeit vergleichsweise günstig zu haben. Das KGV der Google-Mutter liegt bei 18. Bei Microsoft, Amazon und Apple liegen die KGVs bei um die 30. Auch das ist für die nach wie vor wachstumsstarken Technologiewerte langfristig betrachtet eine moderate Bewertung.