Teilen

Märkte > Risiko Japan

Vor Japans Oberhauswahl steigen die Renditen deutlich. Altbekannte Risiken geraten erneut in den Fokus – mit potenziellen Folgen für Anleihemärkte, Kapitalströme und das Vertrauen ins globale Finanzsystem.

Der Markt für japanische Staatsanleihen sorgt erneut für Schlagzeilen. Seit Anfang Juli ziehen die Renditen für langfristige Papiere deutlich an. Besonders markant: Die Rendite der 20-jährigen JGB hat mit zwischenzeitlich 2,645 Prozent ihr bisheriges Hoch aus dem Mai bei 2,613 Prozent überschritten. Die 30-Jährigen, die erstmals 1999 aufgelegt wurden, kletterten mit 3,2 Prozent sogar über ihr bisheriges Rekordniveau von 3,197 Prozent hinaus, das ebenfalls im Mai markiert worden war.

Auch die Rendite der 10-jährigen Anleihen, auf die an den Finanzmärkten ein besonders großes Augenmerk liegt, ist mit zuletzt 1,59 Prozent in den Bereich der Zwischenhochs vorgerückt, die im März und Mai dieses Jahres markiert wurden. Damit erreicht sie erneut den höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008. Was steckt hinter dieser Entwicklung – und bedeutet das eine neue Gefahr für die Finanzmärkte?